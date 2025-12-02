Dlatego powrót do poboru nie jest dziś francuską specjalnością. Raczej regułą wśród europejskich aliantów. W połowie listopada CDU/CSU i SPD uzgodniły plan w tej sprawie, który jeszcze przed końcem roku ma zatwierdzić Bundestag. Zakłada on, że już od przyszłego roku wszyscy osiemnastolatkowie, tak kobiety, jak i mężczyźni, wypełnią obowiązkowy kwestionariusz określający ich potencjalną przydatność dla sił zbrojnych oraz wolę służenia w nich. Rok później zostaną też wprowadzone obowiązkowe badania lekarskie.

Dzięki temu Bundeswehra będzie miała rozeznanie, którzy ze zgłaszających się do niej ochotników są najbardziej przydatni. Armia chce w ten sposób zwiększyć liczbę mundurowych o 20 tys. w przyszłym roku, a w perspektywie 10 lat o 255-260 tys. Ma też zbudować pulę 200 tys. rezerwistów. To część planu Friedricha Merza wyposażenia Republiki Federalnej w najsilniejszą armię konwencjonalną Europy. Jeśli wierzyć waszyngtońskiemu Międzynarodowemu Instytutowi Studiów Strategicznych (IISS), Niemcy wydają już najwięcej (86 mld dol. rocznie) na obronę na świecie poza USA, Chinami i Rosją.

Finlandia jest gotowa do odparcia Rosji

Finowie mimo końca zimnej wojny nigdy nie zrezygnowali z poboru. W lutym 2024 r., w trakcie wywiadu dla „Rzeczpospolitej”, spytałem premiera Finlandii, czy reszta Europy powinna pójść tym śladem. Petteri Orpo odpowiedział: „taka byłaby moja rada, choć oczywiście każde państwo podejmuje decyzje samodzielnie. Jestem bardzo dumny z tego, że 80 proc. Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku. Nasz model obrony jest więc powszechnie oceniany niezwykle wysoko”. I dalej: „Mamy jedną z najsilniejszych armii w NATO, bardzo poważne siły rezerwy. To 800 tys. ludzi, których jesteśmy w stanie szybko postawić pod bronią. Mówimy więc o bardzo skutecznej sile odstraszania. Nie spodziewamy się natychmiastowego ataku ze strony Rosji, ale jesteśmy gotowi!”.

Radę Finów od dłuższego czasu brali sobie do serca Skandynawowie. Dania wydłużyła w zeszłym roku z 4 do 11 miesięcy służbę wojskową, a od lipca tego roku obowiązuje ona także kobiety. Młodzi w drodze losowania idą do armii zależnie od jej potrzeb. W Norwegii 12-miesięczny pobór jest obowiązkowy już dwunasty rok i w imię równości płci obejmuje tak kobiety, jak i mężczyzn. W jego ramach w wojsku służy około 15 proc. każdego z roczników, choć ten współczynnik może w każdej chwili pójść w górę, jeśli Oslo uzna, że zagrożenie ze strony Rosji wzrosło.