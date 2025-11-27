Aktualizacja: 27.11.2025 13:19 Publikacja: 27.11.2025 12:36
Emmanuel Macron
Foto: AFP
Niemal trzy dekady po tym, gdy Francja odeszła od armii z poboru na rzecz armii zawodowej (1997 rok), Macron ogłosił wprowadzenie nowego sposobu pełnienia służby wojskowej w czasie wizyty w brygadzie piechoty w południowo-wschodniej Francji.
Czytaj więcej
Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z radiem RTL zapewnił, że rząd w Paryżu nie zamierza...
– Nowy rodzaj służby będzie stopniowo wprowadzany, poczynając od następnego lata – mówił Macron, przemawiając w bazie wojskowej w Varces, we francuskich Alpach.
Młodzi Francuzi, którzy zdecydują się pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową będą służyć w europejskiej części Francji lub francuskich terytoriach zamorskich – ale nie poza granicami Francji. Już dwa dni temu Macron mówił, że nie zamierza wysyłać młodych Francuzów na Ukrainę.
Z wypowiedzi Macrona wynika, że dobrowolną służbę wojskową we francuskiej armii będą mogli pełnić 18- i 19-latkowie. Program ruszy latem, a służba w jego ramach będzie trwała 10 miesięcy. Zgodnie z założeniami programu w 2030 roku służbę taką ma pełnić 10 tys. młodych.
Obecnie młodzi we Francji mogą zdecydować się na udział w programie Powszechnej Służby Narodowej (Service national universel) – miesięcznym, dobrowolnym programie, którego celem jest „zwiększenie spójności społecznej”. W czasie miesięcznej służby młodzi Francuzi w wieku 15-17 lat zostają skoszarowani, muszą nosić specjalne mundury, nie korzystają z telefonów komórkowych i przechodzą różnego rodzaju szkolenia – np. kurs pierwszej pomocy, uczą się też np. jak zachowywać się w przypadku ataku terrorystycznego. Ponadto są kierowani do pomocy w jednostkach wojskowych, komisariatach policji, jednostkach straży pożarnej i organizacjach pozarządowych. Ponadto młodzi ludzie mogą decydować się na dobrowolną służbę wojskową.
Francja jest jednym z liderów tzw. Koalicji chętnych – państw, które są gotowe do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu wojny z Rosją w postaci wysłania nad Dniepr kontyngentu europejskich wojsk. Francja jest jednym z państw, które deklarowały, że są gotowe wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę – słowa Macrona wskazują, że taką misję mieliby pełnić jedynie francuscy żołnierze zawodowi.
We wtorkowym wywiadzie udzielonym radiu RTL, w którym Macron zapowiadał ogłoszenie nowego modelu służby w armii, prezydent Francji przekonywał, że: „gdy wysyła się sygnał słabości Rosji – która od 10 lat dokonywała strategicznego wyboru, by być ponownie mocarstwem imperialnym, jest jak mówienie: »nacierajcie, gdzie jesteśmy słabi« – cóż, wówczas będą dalej nacierać”.
Kilka dni temu burzę we Francji wywołały słowa szefa Sztabu Generalnego gen. Fabiena Mandona, który przekonywał, że kraj musi być gotowy „tracić swoje dzieci” w związku z wojną szalejącą na Ukrainie. Gen. Mandon tłumaczył, w czasie spotkania z przedstawicielami francuskich władz lokalnych, że Francja posiada potencjał gospodarczy i demograficzny, by pokonać Rosję, ale brakuje jej „ducha”, by stawić czoła zagrożeniu. – Jeśli nasz kraj zawiedzie, ponieważ nie jest gotów, by zaakceptować – bądźmy szczerzy – utratę swoich dzieci, (zaakceptować) cierpienie ekonomiczne, z powodu (zwiększonej) produkcji przemysłu obronnego, która będzie miała pierwszeństwo, wówczas jesteśmy zagrożeni – mówił gen. Mandon. Wcześniej Macron i inni francuscy politycy ostrzegali, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie, ale też całej Europie, ponieważ rosyjska agresja może wykroczyć poza Ukrainę.
Gen. Mandon mówił, że Rosja przygotowuje się do konfrontacji z Zachodem w 2030 roku. W weekend tłumaczył, że nie żałuje swoich słów, ponieważ chciał „zaalarmować i przygotować” Francuzów na zmianę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa.
Francuska armia zawodowa liczy obecnie ok. 200 tys. żołnierzy (do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 210 tysięcy). Liczba żołnierzy rezerwy, po których w razie potrzeby armia mogłaby sięgnąć z dnia na dzień wynosi 47 tys., a do 2030 roku ma wzrosnąć do 80 tysięcy. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa ma pomóc w zwiększeniu liczby rezerwistów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niemal trzy dekady po tym, gdy Francja odeszła od armii z poboru na rzecz armii zawodowej (1997 rok), Macron ogłosił wprowadzenie nowego sposobu pełnienia służby wojskowej w czasie wizyty w brygadzie piechoty w południowo-wschodniej Francji.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Rostowie nad Donem uznał oskarżonych o atak terrorystyczny na Moście Krymskim w paździer...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Rosyjski dyktator uzależnił polityczne, społeczne i gospodarcze życie w kraju od wojny z Ukrainą. Rosyjscy ekspe...
– Rosjanie zahipnotyzowali się tym, że Trump jest po ich stronie, a tak naprawdę Trump ich ogrywa m.in na Bliski...
Z ustaleń trzech niezależnych źródeł wynika, że 28-punktowy plan pokojowy USA dla Ukrainy, ujawniony w ubiegłym...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Żądanie, by Ukraina zaakceptowała plan pokojowy opracowany przez administrację USA do 27 listopada jest nieaktua...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas