Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny, która obowiązuje od 23 marca 2022 r. Na przeszkolenie mogą zgłosić się osoby, które nie pełniły nigdy służby wojskowej. W przyszłości ochotnicy będą mogli zasilić rezerwę lub wstąpić do armii zawodowej. Dobrowolna służba to pierwszy krok na drodze do powołania w szeregi Wojska Polskiego.

Kto może zgłosić się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

Według zapowiedzi premiera obecnie trwają prace nad zwiększeniem skali organizowanych szkoleń wojskowych. Mają być one powszechne i dobrowolne. Donald Tusk podkreślił potrzebę zwiększenia możliwości państwa w tym zakresie, tak aby w szkoleniach mógł uczestniczyć każdy zainteresowany. Przyznał również, że Polska potrzebuje armii liczącej pół miliona żołnierzy razem z rezerwistami. W praktyce plan zakłada podwojenie do 2027 r. liczby szkolonych osób. Rząd chce zachęcić ochotników, oferując im ulgi i benefity. W ciągu kilku tygodni ma ruszyć specjalna strona internetowa, przez którą będzie można wysłać zgłoszenie. Do wyboru mają być szkolenia jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne. Poza szkoleniami zasadniczymi dostępne będą też szkolenia specjalistyczne, skierowane do wybranych grup zawodowych lub osób mających konkretne umiejętności.

Osoby, które chcą zgłosić się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mogą to zrobić już dziś, składając wniosek o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Jakie wymogi muszą spełnić kandydaci?