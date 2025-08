Dlaczego Kreml chce blokowania kont bankowych?

Dotychczas przepisy w Rosji dopuszczały zablokowanie pieniędzy na koncie wyłącznie w przypadku przestępstw, za które grozi konfiskata mienia. Decyzje musiał wydać sąd. „Nie przyczynia się to do podjęcia skutecznych działań naprawczych w przypadku innych przestępstw, co nie zapewnia ochrony obywateli przed atakami przestępczymi i przywrócenia naruszonych praw” – tak reżim uzasadnia mającą miejsce de facto likwidację tajemnicy bankowej.

Reżim zapewnia, że nie łamie Konstytucji. Wprowadzenie zmian „nie będzie wiązać się z nieuzasadnionym ograniczeniem praw konstytucyjnych obywateli przestrzegających prawa, ponieważ przewiduje powiadomienie prowadzącego śledztwo o decyzjach prokuratora”.

Oficjalnym celem rosnącej inwigilacji rosyjskiego społeczeństwa jest „zwiększenie skuteczności walki z przestępczością z wykorzystaniem technologii informatycznych”. Jak jednak zauważa Julij Taj, starszy wspólnik kancelarii Bartolius, dokument nie wymienia jasno przestępstw, które mogą skutkować zablokowaniem kont w przypadku podejrzenia ich popełnienia. Ponadto ustawa nie zawiera szczegółów technicznych: na przykład nie wyjaśnia, czy kwota na koncie powinna być powiązana ze szkodą określoną w domniemanym przestępstwie. O wszystkim zdecyduje urzędnik. A jak wiadomo, jest to kasta najbardziej podatna w Rosji na korupcję.

Rusłan Zafiesow, wspólnik zarządzający kancelarii ZE Lawgic Legal Solutions, ostrzegał wcześniej, że nowe uprawnienia mogą doprowadzić do rozszerzenia praktyki samowolnego zajmowania mienia. Zauważa, że już teraz, w przypadkach „przestępstw gospodarczych”, mienie osób trzecich może zostać zajęte – bez przekonujących dowodów na to, że ktoś uznał, iż zostało zdobyte nielegalnie.