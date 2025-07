– Za nami kolejny dobry kwartał. Wypracowane przez nas wyniki opierają się na solidnych fundamentach – wzrostach liczby klientów, wartości depozytów, inwestycji oraz kredytów – przekonuje Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego.

Jakie zyski miał ING Bank Śląski w II kwartale 2025 r.

Wyniki finansowe ING BSK rzeczywiście okazują się bardzo dobre. Zysk netto w II kwartale wyniósł 1,13 mld zł i był nieco wyższy od oczekiwań rynkowych – w ankiecie „Parkietu” spodziewano się średnio 1,09 mld zł. Zysk był też o 18 proc. wyższy niż w rok wcześniej i o 12 proc. wyższy niż kwartał wcześniej. Inna sprawa, że rekord nie padł – ING BSK najwięcej, bo ponad 1,3 mld zł, zarobił w IV kwartale 2024 r.

Zysk netto w II kwartale wzrósł o 18 proc. rok do roku i o 12 proc. kwartał do kwartału. Łącznie w I połowie 2025 roku grupa ING BSK zarobiła zaś 2,15 mld zł, czyli niemal 10 proc. więcej w porównaniu do I półrocza 2024 roku.

Z kolei wynik odsetkowy w II kwartale br. wyniósł 2,17 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6proc. i spadek o 2 proc. kwartał do kwartału. Taki spadek w ujęciu kwartalnym wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów odsetkowych. Koszty działania ING BSK wyniosły w II kwartale ok. 1,02 mld zł. To o 12 proc. mniej niż w I kw. i ok. 8 proc. więcej niż rok wcześniej.