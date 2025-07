– czy sąd rozpoznający taką sprawę ma obowiązek zbadania z własnej inicjatywy wszystkich przyczyn uzasadniających zastosowanie sankcji kredytu darmowego, również tych niewymienionych przez kredytobiorcę w pisemnym oświadczeniu?

– kiedy wygasa uprawnienie konsumenta do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tej sankcji, zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim: czy po upływie roku od wykonania umowy przez kredytodawcę (bank, firmę pożyczkową), czy też od dnia wykonania umowy przez obie strony, tj. i kredytodawcę, i kredytobiorcę? Wtedy naturalnie zwykle ten termin byłby dłuższy.

– czy w sytuacji, gdy roczna stopa oprocentowania kredytu lub pożyczki oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta zostały błędnie wyliczone i podane w umowie kredytu, to takie uchybienie stanowi podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego?

Sąd Najwyższy nie wysłuchał ani stron, ani pełnomocników

Na środowym posiedzeniu SN Agnieszka Piotrowska, sędzia sprawozdawca, poinformowała strony i ich pełnomocników, że nie wysłucha ich ustnych wystąpień tego dnia, gdyż skład orzekający uznał za stosowne poczekać na odpowiedzi TSUE na podobne pytania, jakie sądy polskie skierowały do TSUE (C-566/24, C-744/24, C-831/24), w szczególności wykładnię dyrektywy 2008/48/WE, gdyż od tych stanowisk TSUE zależeć może odpowiedź Sądu Najwyższego.

Pytań do TSUE jest dużo, a odpowiedzi będą ważne dla orzecznictwa w sprawach sankcji darmowego kredytu

– Decyzja SN o zawieszeniu tej sprawy do czasu rozstrzygnięcia pytań przez TSUE jest zasadna, gdyż liczba pytań skierowanych do TSUE oraz ich doniosłość będzie oddziaływała na orzecznictwo krajowe, w tym samego SN. W sprawach frankowych orzeczenia SN były korygowane przez Trybunał, dlatego w celu uniknięcia zamieszania w kształtującym się orzecznictwie, decyzję tę oceniam pozytywnie – ocenia Wojciech Bochenek, radca prawny.