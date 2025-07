Natomiast w art. 87(1) czytamy, że wolna od potrąceń jest między innymi kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i wpłat na PPK) przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, czy też 75 proc. wynagrodzenia określonego powyżej przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

Limity dotyczą także świadczeń emerytalno-rentowych. Jak stanowi art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, potrącenia mogą być dokonywane w przypadku świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60 proc. świadczenia, należności związanych z pobytem w domach pomocy społecznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych – do wysokości 50 proc. świadczenia, a w razie innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 proc. świadczenia.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Lista ograniczeń egzekucji sądowej zawarta jest w art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim komornik nie może zająć między innymi: