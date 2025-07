Tablica to zestawienie orientacyjnych kwot świadczeń alimentacyjnych zależnych od dochodu rodzica zobowiązanego do alimentów, wieku dziecka oraz liczby dzieci na jego utrzymaniu. Jej celem jest zwiększenie przewidywalności i obiektywizmu orzeczeń o ustaleniu alimentów, skrócenie czasu postępowań, zachęcanie do ugód i porozumień, zapewnienie większej równości dzieci wobec prawa. Podobne rozwiązania funkcjonują we Francji, Austrii, Czechach czy Niemczech.

Czy tablica wpływa na wcześniej zasądzone alimenty?

Resort sprawiedliwości poinformował, że tablicę otrzymają prezesi wszystkich sądów apelacyjnych, ale nie stanowi ona źródła prawa ani nie ogranicza ustawowego zakresu swobodnej oceny sądu. Ma jedynie pomóc sędziom rodzinnym, mediatorom i rodzicom, którzy od lat zgłaszali problematyczne rozbieżności w wysokości alimentów zasądzanych przez różne sądy rodzinne.

„Decyzja o zasądzeniu alimentów oraz ich wysokości każdorazowo należy wyłącznie do sądu. Sąd może podwyższyć lub obniżyć alimenty – uwzględniając możliwości finansowe rodzica, potrzeby konkretnego dziecka, osobisty wkład rodzica w wychowanie, np. codzienną opiekę, pomoc w nauce czy wizyty u lekarza" - podkreśla ministerstwo.

Czy tablica wpływa na wcześniej zasądzone alimenty? Nie, ale może być argumentem w sprawach o zmianę ich wysokości – pod warunkiem istotnej zmiany okoliczności. Samo opublikowanie tablicy nie stanowi takiej podstawy – zaznacza MS.