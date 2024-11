Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został przyjęty przez rząd we wtorek 5 listopada. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 października 2024 roku. Zapowiedź realizacji projektu jest jednym z punktów dokumentu „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej.

Zaakceptowano zmiany w funduszu alimentacyjnym

O przyjęciu nowych stawek świadczenia informuje m.in. portal gov.pl przypominając, że projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „w odpowiedzi na oczekiwania społeczne”. Jak wyjaśniono, maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła dotychczas nie więcej niż 500 zł na miesiąc. Kwota ta nie zmieniła się od 2008 roku, czyli od czasu obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów. Jak podkreślono w komunikacie, projekt podniesienia stawki świadczenia wiąże się przede wszystkim ze wzrostem kosztów utrzymania.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Nowe przepisy będą dotyczyć świadczeń, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 roku. Osoby uprawnione do pobierania świadczenia otrzymają wyrównanie kwot od 1 października. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom (na określnych zasadach), którzy są uprawnieni do alimentów, ale nie otrzymują ich ze względu na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie finansowe z funduszu przysługuje osobom do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej. Bezterminowa wypłata świadczenia dotyczy osób uprawnionych do otrzymywania alimentów i posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.