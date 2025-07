Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał grabież dzieł sztuki za zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Zasoby złotego pociągu stanowiące dzieła sztuki powinny stać się przedmiotem roszczeń rewindykacyjnych osób, które mogą udowodnić swój tytuł własności. Mogą to być państwa lub osoby prywatne (ich następcy prawni).

Ustawa z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury określa organy właściwe do spraw restytucji dóbr kultury prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską na jej terytorium i za granicą, postępowanie z dobrami kultury wyprowadzonymi z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także organy właściwe do spraw restytucji prowadzonej w stosunku do dóbr kultury znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez państwa obce i cudzoziemców oraz postępowanie w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

Zagrabione złoto (niestanowiące zabytku), jeżeli poszukiwanie jego właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, teoretycznie powinno przypaść znalazcy i Skarbowi Państwa. Ale…

Do następstwa prawnego po anonimowych ofiarach drugiej wojny światowej, co jest pewne, przyznają się chętni. Pozew o wydanie fizycznego złota przygotowany przez najlepsze amerykańskie kancelarie może zostać ulokowany w amerykańskim sądzie. Da się przewidzieć, jaki wówczas może być wyrok. Oczywiście jest klauzula porządku publicznego, ale i siła nacisku na Polskę może być spora.

Autor jest radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, specjalistą w zakresie prawa cywilnego