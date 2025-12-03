Robert Damski: Zawsze warto rozmawiać

W przyszłym roku mija dziesięć lat od wprowadzenia świadczenia „500+”. Bez wątpienia było to bardzo ważne wydarzenie, a późniejsze podniesienie kwoty do 800 zł traktuję jako potwierdzenie zasadności tego pomysłu. Dla wielu rodzin te środki są istotnym wsparciem dla domowego budżetu i mimo pojawiających się wówczas zastrzeżeń program bez wątpienia jest wartością samą w sobie.

Wspominam o tym nie dlatego, że w przyszłym roku upłynie okrągła rocznica wejścia w życie tego rozwiązania, ale dlatego, że okoliczności jego wprowadzenia są doskonałym przykładem innego problemu, który niestety pozostaje aktualny.