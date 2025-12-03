05:42 W nocy nad Rosją strącono 102 ukraińskie drony

Informacje takie przekazało Ministerstwo Obrony Rosji. 26 dronów strącono nad obwodem biełgorodzkim, 22 nad obwodem briańskim, 21 nad obwodem kurskim, 16 nad obwodem rostowskim, 7 dronów nad obwodem astrachańskim, 6 nad obwodem saratowskim i 4 nad obwodem woroneskim.

05:03 Pożar składu paliw w obwodzie tambowskim po ataku ukraińskich dronów

O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu Jewgienij Pierwyszow.

04:53 15. Brygada Gwardii Narodowej Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów przeprowadzone przez jej żołnierzy

Do ataków doszło na kierunku kupiańskim. W atakach tych udało się zniszczyć czołg, haubice i sprzęt do walki radioelektronicznej.

04:50 15 lat więzienia dla agentki FSB, który pomagał Rosjanom w namierzaniu celów dla lotnictwa i artylerii w obwodzie donieckim

Informację o wyroku przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. 39-letnia kobieta przekazywała Rosjanom przede wszystkim informacje o pozycjach ukraińskich wojsk na kierunku pokrowskim. Do jej aresztowania doszło w październiku 2024 roku w obwodzie kirowohradzkim, do którego została ewakuowana wraz z innymi cywilami z obwodu donieckiego. Śledztwo wykazało, że była członkiem siatki agentów FSB działającej na wschodniej Ukrainie.

04:48 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagrania ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan na kierunku kurskim

04:45 Rosja: Uzgodniliśmy z USA, by nie ujawniać istoty rozmów między Władimirem Putinem a Stevem Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem

Taką informację przekazał dziennikarzom doradca Władimira Putina Jurij Uszakow.

04:43 W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Przyjmowanie i odprawianie samolotów wstrzymały tymczasowo lotniska w Samarze, Saratowie, Jarosławiu i Uljanowsku, a także we Władykaukazie, Groznym i mieście Magas, Penzie, Tambowie i Wołgogradzie.

04:38 Doradca Władimira Putina: USA przekazały nam dokument, który zawiera 27 punktów

Jurij Uszakow był pytany przez dziennikarzy o 28-punktowy plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa i o to, jak zmienił się on po negocjacjach USA z Ukrainą. - Jeśli interesują was tylko punkty, był dokument zawierający 27 punktów. Został nam przekazany i zapoznaliśmy się z nich. Jednakże nie pracowaliśmy nad jego treścią i nie było dyskusji o nim z naszymi amerykańskimi kolegami – relacjonował doradca Władimira Putina. - Potem otrzymaliśmy kilka innych dokumentów, mówiąc dokładnie cztery dokumenty, które były omawiane dziś (we wtorek – red.) na spotkaniu naszego prezydenta ze (Stevem) Witkoffem i (Jaredem) Kushnerem – dodał Uszakow. - Najpierw była jedna wersja (planu pokojowego – red.), potem ta wersja została zmieniona, a teraz, zamiast jednego dokumentu, są cztery – wyjaśnił też doradca Putina. - Nie mogę powiedzieć więcej – podsumował.

04:36 W nocy pojawiła się informacja, że samolot ze Stevem Witkoffem na pokładzie wystartował z lotniska w Moskwie

Witkoff, wraz z zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, przez pięć godzin rozmawiał we wtorek na Kremlu z Władimirem Putinem na temat zmodyfikowanego po negocjacjach USA z Ukrainą planu pokojowego opracowanego przez administrację USA. Z informacji serwisu Axios wynika, że Witkoff i Kushner mają obecnie spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w jednym z państw europejskich.

04:29 KE ma przedstawić rozwiązania prawne mające ochronić Belgię przed roszczeniami Rosji w przypadku użycia zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy

Chodzi o 140 mld euro, które miałyby zostać przekazane, w formie pożyczki, Kijowowi. Belgia obawia się, że gdyby do tego doszło wówczas weto jednego z państw UE (np. Słowacji czy Węgier) wobec decyzji o przedłużeniu sankcji wobec Rosji postawiłoby Brukselę w sytuacji, w której musiałaby natychmiast zwrócić zamrożone aktywa Rosji w sytuacji, w której by nimi nie dysponowała. Aby uchronić Belgię przed tym scenariuszem Komisja Europejska chce wykorzystać zapis w artykule 122 Traktatu o Unii Europejskiej, który ma być zinterpretowany tak, by do przedłużenia sankcji wystarczyła kwalifikowana większość państw UE.

04:27 Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin informuje o strąceniu dronów nad jednym z rejonów obwodu

Drony zostały strącone nad rejonem petrowskim. Z wpisu Busargina wynika, że wstępne informacje wskazują, iż w ataku nikt nie ucierpiał. Wcześniej pojawiła się informacja o tymczasowym wstrzymaniu działania lotniska w Saratowie.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1378 dniu wojny

