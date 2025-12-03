Aktualizacja: 03.12.2025 05:43 Publikacja: 03.12.2025 04:58
Informacje takie przekazało Ministerstwo Obrony Rosji. 26 dronów strącono nad obwodem biełgorodzkim, 22 nad obwodem briańskim, 21 nad obwodem kurskim, 16 nad obwodem rostowskim, 7 dronów nad obwodem astrachańskim, 6 nad obwodem saratowskim i 4 nad obwodem woroneskim.
O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu Jewgienij Pierwyszow.
Do ataków doszło na kierunku kupiańskim. W atakach tych udało się zniszczyć czołg, haubice i sprzęt do walki radioelektronicznej.
Informację o wyroku przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. 39-letnia kobieta przekazywała Rosjanom przede wszystkim informacje o pozycjach ukraińskich wojsk na kierunku pokrowskim. Do jej aresztowania doszło w październiku 2024 roku w obwodzie kirowohradzkim, do którego została ewakuowana wraz z innymi cywilami z obwodu donieckiego. Śledztwo wykazało, że była członkiem siatki agentów FSB działającej na wschodniej Ukrainie.
Taką informację przekazał dziennikarzom doradca Władimira Putina Jurij Uszakow.
Czytaj więcej
Spotkanie specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa i zięcia D...
Przyjmowanie i odprawianie samolotów wstrzymały tymczasowo lotniska w Samarze, Saratowie, Jarosławiu i Uljanowsku, a także we Władykaukazie, Groznym i mieście Magas, Penzie, Tambowie i Wołgogradzie.
Jurij Uszakow był pytany przez dziennikarzy o 28-punktowy plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa i o to, jak zmienił się on po negocjacjach USA z Ukrainą. - Jeśli interesują was tylko punkty, był dokument zawierający 27 punktów. Został nam przekazany i zapoznaliśmy się z nich. Jednakże nie pracowaliśmy nad jego treścią i nie było dyskusji o nim z naszymi amerykańskimi kolegami – relacjonował doradca Władimira Putina. - Potem otrzymaliśmy kilka innych dokumentów, mówiąc dokładnie cztery dokumenty, które były omawiane dziś (we wtorek – red.) na spotkaniu naszego prezydenta ze (Stevem) Witkoffem i (Jaredem) Kushnerem – dodał Uszakow. - Najpierw była jedna wersja (planu pokojowego – red.), potem ta wersja została zmieniona, a teraz, zamiast jednego dokumentu, są cztery – wyjaśnił też doradca Putina. - Nie mogę powiedzieć więcej – podsumował.
Witkoff, wraz z zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, przez pięć godzin rozmawiał we wtorek na Kremlu z Władimirem Putinem na temat zmodyfikowanego po negocjacjach USA z Ukrainą planu pokojowego opracowanego przez administrację USA. Z informacji serwisu Axios wynika, że Witkoff i Kushner mają obecnie spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w jednym z państw europejskich.
Chodzi o 140 mld euro, które miałyby zostać przekazane, w formie pożyczki, Kijowowi. Belgia obawia się, że gdyby do tego doszło wówczas weto jednego z państw UE (np. Słowacji czy Węgier) wobec decyzji o przedłużeniu sankcji wobec Rosji postawiłoby Brukselę w sytuacji, w której musiałaby natychmiast zwrócić zamrożone aktywa Rosji w sytuacji, w której by nimi nie dysponowała. Aby uchronić Belgię przed tym scenariuszem Komisja Europejska chce wykorzystać zapis w artykule 122 Traktatu o Unii Europejskiej, który ma być zinterpretowany tak, by do przedłużenia sankcji wystarczyła kwalifikowana większość państw UE.
Drony zostały strącone nad rejonem petrowskim. Z wpisu Busargina wynika, że wstępne informacje wskazują, iż w ataku nikt nie ucierpiał. Wcześniej pojawiła się informacja o tymczasowym wstrzymaniu działania lotniska w Saratowie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1378 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. We wtorek na Kremlu Władi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. We wtorek na Kremlu Władimir Putin spotk...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W tym tygodniu do Moskwy na rozmowy z wł...
Ukraina przygotowuje się do intensywnego tygodnia rozmów dyplomatycznych – delegacja z Rustemem Umerowem na czel...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Gośćmi dwudziestego pierwszego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Aleksander Ol...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas