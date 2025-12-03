W tym roku hasłem przewodnim Boskiej Komedii jest „Czekając na barbarzyńców”. Nawiązuje do wiersza Kawafisa, ale i powieści J.M. Coetzee'ego.

Reklama Reklama

„Czekając na barbarzyńców” Boskiej Komedii

– Hasło oddaje niepokoje współczesności między przeczuciem a wydarzeniem, które może radykalnie zmienić naszą rzeczywistość – mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu. – Barbarzyńca jest inny i obcy. Może groźny. A może wywrotowy. To ktoś, kogo się boimy, ale kogo jednocześnie potrzebujemy, żeby otrząsnąć się z marazmu. Zaś festiwal jest światłem w tunelu, miejscem, gdzie oddaje głos wrażliwości artystycznej, bo to artyści dzisiaj mają siłę głosu ostatnich sprawiedliwych, upominających się o to, o czym zapomnieli liderzy współczesnego świata. Nie chodzi tylko o diagnozy, ale o proces oczyszczenia naszych zainfekowanych nienawiścią i strachem organizmów.

Barbarzyńca to ktoś, kogo się boimy, ale kogo jednocześnie potrzebujemy, żeby otrząsnąć się z marazmu

Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu Boska Komedia

Na początek festiwalu publiczność zobaczy wydarzenie specjalne, czyli prapremierę „Roku bez lata”, koprodukcji Boskiej Komedii, w inscenizacji austriackiej choreografki i reżyserki Florentiny Holzinger, która jest sensacją ostatnich lat w teatrze i przesuwa jego granice, gdy wielu teatromanów sądziło, że wszystko już było.