Michał Merczyński: nowy spektakl Warlikowskiego i debiut Komasy w Nowym Teatrze

To ważne, bo nie wystarczy zwiększenie budżetu na kulturę. Dowodzą tego lata rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy potrojono wydatki państwa na kulturę, tyle, że na propagandę w upolitycznionych mediach publicznych oraz prywatnych spółkach, powiązanych z władzą lub na jednowymiarową, martyrologiczną politykę historyczną.

Myślę, że ustawa o mecenacie wprowadzi rodzaj balansu i zabezpieczenia przed upartyjnieniem publicznych dotacji, co dzieje się również w spółkach Skarbu Państwa przy zmianie rządów. Ustawa o mecenacie to może być game changer w finansowaniu polskiej kultury.

Ma pan w dorobku trzy dekady kierowania Malta Festival, dyrekcję w TR Warszawa oraz w Narodowym Instytucie Audiowizualnym NiNA. Czy dyrekcja w Nowym Teatrze łączy się z planem dodania własnych dań specjalnych, wzmocnienia tego, co było – czy może wyretuszowania czegoś?

Jedna z koleżanek ze świata teatru powiedziała, że to, co chcę zrobić – to powrót do ustawień fabrycznych. I mi się to bardzo podoba. Podstawowe założenie jest takie, że Nowy jest od początku teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. To jest najważniejsze i najcenniejsze. Chcę się tym zajmować, to wspierać. Chcę, żeby powstało archiwum Krzysztofa Warlikowskiego, zresztą teatr już wcześniej złożył do KPO dwa wnioski, prace trwają, a ja walczę o to, aby od 2027 r. zaczął działać specjalny dział w teatrze, który będzie te prace kontynuował.

To będzie żywa komórka, zajmująca się archiwizacją twórczości Warlikowskiego, Małgorzaty Szczęśniak i Pawła Mykietyna. Uważam, że słowa Krzysztofa Mieszkowskiego w wydaniu specjalnym „Notatnika teatralnego” poświęconego Nowemu Teatrowi, gdzie pisze we wstępniaku, że twórczość Warlikowskiego jest dziś tym, czym w drugiej połowie XX w. była twórczość Grotowskiego i Kantora – mają głęboki sens.

Czytaj więcej Teatr Złoty Lew dla Warlikowskiego Polski reżyser, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie, odebrał Złotego Lwa za osiągnięci...

Czy Warlikowski nie protestuje przeciwko wciąganiu go na postument?

Nie, bo nie wciągamy go na postument, tylko realizujemy żywy projekt. Chodzi o refleksję i rozmowę o dzisiejszym teatrze. Kieruję się tym, co Bernard Faivre d’Arcier, czyli dyrektor Festiwalu Awiniońskiego, który mówił, że teatr jest po to, aby dawać artyście odwagę do stworzenia nowego dzieła. Powtarzam to pracownikom ze wszystkich działów: jesteśmy po to, żeby pomóc w powstaniu spektaklu.