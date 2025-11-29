Michał Merczyński: nowy spektakl Warlikowskiego i debiut Komasy w Nowym Teatrze

Aktualizacja: 29.11.2025 07:36 Publikacja: 29.11.2025 07:15
Michał Merczyński, dyrektor naczelny Nowego Teatru w Warszawie
Foto: Maurycy Stankiewicz/ Mat. Pras./Nowy Teatr
Jesteśmy jednym z głównych partnerów tego projektu, który tu się narodził i w naszym teatrze miał swoją inaugurację. Drugim jest Narodowe Centrum Kultury. Obecność ministry kultury Marty Cienkowskiej i pani marszałek Kidawy-Błońskiej, a także przedstawicieli świata biznesu oraz kultury doprowadziła do deklaracji, że chcemy ustawy o mecenacie.
M.in. Grażyna Kulczyk, Rafał Brzoska, Zbigniew Marek Jakubas. Mieliśmy też gościa specjalnego z Francji, Oliviera Japiota, przewodniczącego Izby Rady Stanu Francji, który podzielił się doświadczeniami związanymi z reformą francuskiego systemu sponsoringu. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą i 3 grudnia odbędzie się pierwsze spotkanie robocze w Senacie. Powinniśmy sobie uzmysłowić, że jesteśmy 20. gospodarką świata i nie ma lepszego momentu, żeby ustawę o mecenacie wprowadzić.
Czytaj więcej
„Elisabeth Costello” w Nowym Teatrze, to zbiorowa kreacja o ludzkości rozdartej między megalomani...
Dowiemy się. Ministra Marta Cienkowska powiedziała, że będzie traktować ustawę jako jeden z najważniejszych projektów. Trzeba obalić mit związany z tym, że europejska kultura opiera się tylko na publicznych dotacjach. One są ważne, ale we Francji czy we Włoszech, odpisy na kulturę przynoszą dodatkowe pieniądze – we Francji w tym roku ponad 4 miliardy euro, z czego 70 proc. pochodzi z małych i średnich przedsiębiorstw. To daje prestiż, reklamę, stwarza sytuację głębszej identyfikacji z projektem kulturalnym. Poszerza też dostęp środków do kultury i sprawia, że są one bardziej demokratycznie dystrybuowane.
Michał Merczyński
To ważne, bo nie wystarczy zwiększenie budżetu na kulturę. Dowodzą tego lata rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy potrojono wydatki państwa na kulturę, tyle, że na propagandę w upolitycznionych mediach publicznych oraz prywatnych spółkach, powiązanych z władzą lub na jednowymiarową, martyrologiczną politykę historyczną.
Myślę, że ustawa o mecenacie wprowadzi rodzaj balansu i zabezpieczenia przed upartyjnieniem publicznych dotacji, co dzieje się również w spółkach Skarbu Państwa przy zmianie rządów. Ustawa o mecenacie to może być game changer w finansowaniu polskiej kultury.
Jedna z koleżanek ze świata teatru powiedziała, że to, co chcę zrobić – to powrót do ustawień fabrycznych. I mi się to bardzo podoba. Podstawowe założenie jest takie, że Nowy jest od początku teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. To jest najważniejsze i najcenniejsze. Chcę się tym zajmować, to wspierać. Chcę, żeby powstało archiwum Krzysztofa Warlikowskiego, zresztą teatr już wcześniej złożył do KPO dwa wnioski, prace trwają, a ja walczę o to, aby od 2027 r. zaczął działać specjalny dział w teatrze, który będzie te prace kontynuował.
To będzie żywa komórka, zajmująca się archiwizacją twórczości Warlikowskiego, Małgorzaty Szczęśniak i Pawła Mykietyna. Uważam, że słowa Krzysztofa Mieszkowskiego w wydaniu specjalnym „Notatnika teatralnego” poświęconego Nowemu Teatrowi, gdzie pisze we wstępniaku, że twórczość Warlikowskiego jest dziś tym, czym w drugiej połowie XX w. była twórczość Grotowskiego i Kantora – mają głęboki sens.
Czytaj więcej
Polski reżyser, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie, odebrał Złotego Lwa za osiągnięci...
Nie, bo nie wciągamy go na postument, tylko realizujemy żywy projekt. Chodzi o refleksję i rozmowę o dzisiejszym teatrze. Kieruję się tym, co Bernard Faivre d’Arcier, czyli dyrektor Festiwalu Awiniońskiego, który mówił, że teatr jest po to, aby dawać artyście odwagę do stworzenia nowego dzieła. Powtarzam to pracownikom ze wszystkich działów: jesteśmy po to, żeby pomóc w powstaniu spektaklu.
Ja już to robiłem. Pracowaliśmy z Krzysztofem we wspomnianym już TR Warszawa. Trzy produkcje Krzysztofa prowadziłem jako dyrektor naczelny: „Dybuk”, „Burzę” i „Kruma”. Potem zawsze kibicowałem Nowemu Teatrowi, stojąc na czele PWA i NiNA, wydając na DVD „Burzę” i „Kruma”. NiNA była koproducentem „Kabaretu warszawskiego”. Doprowadziłem też do nagrania „(A)pollonii” i wprowadziłem ją jako pierwszą sztukę do Google Culture Institute.
Tak. Pamiętam spotkanie Informal European Theatre Meeting w 1997 r. w Amsterdamie, kiedy Bernard opowiadał o idei Theorematu po raz pierwszy. Powtórzę: dajmy artyście odwagę do tego, aby powstało nowe dzieło, żeby się odważył na swoje szaleństwa i kontrowersyjne pomysły.
Michał Merczyński
Być może tak. Pewnie stąd wzięła się nasza rozmowa z Krzysztofem ponad rok temu, bo moja dyrekcja była najpierw propozycją Krzysztofa, a potem zespołu. Nie trzeba było mnie długo przekonywać, bo jestem z ich pokolenia, a nie mówię o metryce, tylko o estetyce i aksjologii. Dlatego właśnie chcę bardziej wykorzystać potencjał zespołu. Stąd wieczór „Nightfall”:
Pawła Mykietyna, który prezentuje swój cykl pieśni po raz pierwszy jako akompaniator przy fortepianie z Mają Laurą. To pierwsza premiera, która wychodzi spod mojej ręki. Zakończy ten rok w Nowym 30 grudnia.
Z pewnością. To m.in. trzyletni projekt muzyczny oparty o twórczość Wojtka Blecharza. Prowadzimy rozmowy z festiwalem ECM, który chciałby się przenieść do Nowego Teatru. Oczywiście będziemy kontynuować nurt performansu i teatru tańca, m.in. z Wojtkiem Grudzińskim, natomiast powstał Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych i część młodej sceny tanecznej w naturalny sposób tam się przeniesie. My zaś na pewno będziemy chcieli bardziej wykorzystać potencjał muzyczny, który jest w naszym teatrze, co znajdzie wyraz już w przyszłym roku w zmienionym programowo kształcie Festiwalu Nowa Europa.
To nie jest pytanie do mnie, ani też do Nowego Teatru. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Borys Kudliczka prowadzi rozmowę z Krzysztofem na ten temat. Natomiast myślę, że Krzysztof będzie częściej w Warszawie reżyserował swoje spektakle. W tej chwili przygotowujemy przedstawienie „Europa” z premierą 7 stycznia, oparte na tekście Wajdiego Mouawada „Przysięga Europy”. Co ciekawe, a podkreśla to sam Warlikowski, od czasów „Kruma” nie oparł żadnego przedstawienia na jednym tekście dramatycznym. Po „Krumie” były kolaże.
Michał Merczyński
Uważam, że dramat Mouawada jest napisany dla Krzysztofa. Jest tam antyczny idiom Medei zanurzony we współczesnej kulturze, poczucie winy, oskarżenie o przenoszenie win na następne pokolenia i wojna. Zresztą panowie świetnie się znają, współpracowali ze sobą. A co również ciekawe, Wajdi wyreżyserował swój tekst i pokazał go 1 sierpnia na festiwalu w Epidauros z Juliette Binoche i zespołem paryskiego La Colline – do niedawna mu dyrektorował, co było ogromnym wydarzeniem. A mimo to zgodził się, żeby Warlikowski dokonał własnej inscenizacji.
Sam Wajdi Mouawad jest ciekawą postacią. Nie tylko artystą, performerem, dramaturgiem i reżyserem. Prezydent Macron zaprosił go do delegacji Francji na sesję ONZ-u we wrześniu w Nowym Jorku, gdy Francja uznawała państwowość Palestyny. To świadczy o tym, jak różnych możemy mieć polityków, jak mogą patrzeć na świat poprzez okulary intelektualistów i czym jest Realpolitik.
To nie znaczy, że spektakl Krzysztofa będzie doraźny. Raczej dotknie węzła problemów, który w naszej kulturze, świadomości i liberalnym społeczeństwie funkcjonuje, pokaże, jak się z tymi wyzwaniami zderzamy.
Michał Merczyński
Zmiany będą dotyczyły tylko poszerzenia pola oddziaływania, bo Nowa Europa ma świetny poziom i jest ugruntowanym festiwalem na polskim rynku. Chciałbym jednak, żeby raz na dwa lata pokazywała inne formy niż to było do tej pory. W przemiennym cyklu będziemy raz stawiali nacisk na teatr, performance i taniec, a raz na teatr, teatr muzyczny i operę, która będzie motywem przewodnim już w przyszłym roku.
Jeden ze spektakli – operę Maartena Seghers reżyserii Jana Lauwersa „Lee Miller in Hitler’s Bathtub” – pokaże Wiener Staatsoper ze sceny eksperymentalnej Nest w koprodukcji z Needcompany. To historia Lee Miller, modelki i fotografki amerykańskiej, która była słynną reporterką wojenną „Vogue’a”, szła z armią brytyjską przez Niemcy w 1945 r. i sfotografowała m.in. wannę Hitlera w Monachium. W tej kameralnej operze wystąpi po raz pierwszy w Polsce jedna z dwóch największych mezosopranistek świata, czyli Kate Lindsey. Towarzyszy jej Romy Lauwers i partnerstwo dwóch artystek – śpiewaczki i aktorki – jest niebywałe.
Zaś drugą operą, co jest podpowiedzią Krzysztofa Warlikowskiego, będzie „Czarodziejska góra” Pawła Mykietyna i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii Andrzeja Chyra, repryza ich spektaklu w tej samej scenografii Mirosława Bałki, co przed dekadą, ale w zupełnie nowym wykonaniu z młodymi śpiewakami. Będzie to koprodukcja Nowego i Opery Narodowej.
W kwietniu Katarzyna Kalwat pokaże spektakl na podstawie powieści „Pulverkopf” Edwarda Pasewicza. Uważam, że od czasów „Miazgi” nie było polskiej powieści o tej skali ważności.
Michał Merczyński
Myślę, że to „Budenbrokowie”, „Doktor Faustus” i „Szpital przemienienia” w jednym. Będzie to koprodukcja z Teatrem Polskim w Poznaniu, gdzie przed laty miałem z Edwardem Pasewiczem kontakt, a potem nagle zniknął mi z radaru oraz z życia publicznego. Jak się okazało, przeniósł się do Krakowa, gdzie przez lata pisał tę powieść, nagrodzoną Angelusem.
Jeszcze w tym sezonie przygotuje spektakl taneczny Claude Bardouil z udziałem naszych artystów – premiera pewnie w czerwcu.
Mogę też już zapowiedzieć debiut teatralny Jana Komasy oparty na „Anniversary”, czyli filmie, który właśnie zdobywa ekrany polskich, europejskich i amerykańskich kin.
Czytaj więcej
Jestem przeciwny temu, by wajcha w kulturze poszła kompletnie w drugą stronę. Musimy zmienić anty...
W kolejnych sezonach planujemy współpracę z Agnieszką Smoczyńską i rozmawiamy z kilkoma bardzo ważnymi postaciami życia kulturalnego. M.in. ze wspomnianym Janem Lauwersem oraz Lisaboa Houbrechts. Swój spektakl będzie miał Markus Ohrn, a w planach są też Ewelina Marciniak, Michał Borczuch i Grzegorz Jarzyna. Jeszcze poprzednia dyrekcja zaplanowała spektakl Grzegorza Jaremko, który, mam nadzieję, w przyszłym roku się wydarzy.
Dodam, że integrujemy się jako zespół. Jesteśmy po pierwszej próbie chóru złożonego m.in. z pracowników teatru. Udało mi się zaprosić wspaniałą chórmistrzynię, Joannę Malugę, która za prowadzenie swojego chóru otrzymała tegoroczną Nagrodę Ministry Kultury w dziedzinie muzyki. To jest chór społeczny. Zgłosiło się 188 osób. Ja też się zapisałem, wcześniej, przechodząc kwalifikację. Będę w pierwszych tenorach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jesteśmy jednym z głównych partnerów tego projektu, który tu się narodził i w naszym teatrze miał swoją inaugurację. Drugim jest Narodowe Centrum Kultury. Obecność ministry kultury Marty Cienkowskiej i pani marszałek Kidawy-Błońskiej, a także przedstawicieli świata biznesu oraz kultury doprowadziła do deklaracji, że chcemy ustawy o mecenacie.
Zacząłem podważać rodzinne mity, pytać się, czy kilka nazwisk na tablicach upamiętniających powstańców i żołnier...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Wielką galę w sobotę 29 listopada, która uświetni rocznicę budowy i odbudowy Teatru Wielkiego w Warszawie, TVP b...
Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak można podsumować dwie listopadowe premiery Teatru TV: „Matkę Joannę od An...
Jan Klata użył drona w „Termopilach polskich” wg Tadeusza Micińskiego, ale jego nowy spektakl rywalizacji z „Hew...
Zapraszam do Teatru Narodowego, uplasowanego pomiędzy Grobem Nieznanego Żołnierza a miejscem śmieci Krzysztofa K...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas