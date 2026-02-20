Serhij Żadan jest ukraińskim poetą, prozaikiem, muzykiem i tłumaczem. Po polsku ukazały się dotychczas jego tomiki wierszy: „Historia kultury początku stulecia”, „Drohobycz”, „Etiopia” i „Antena” oraz siedem powieści: poza „Internatem” m.in. „Big Mac”, „Anarchy in the UKR”, „W mieście wojna”, a ostatnio zbiór opowiadań „Arabeski”. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 r. działa jako wolontariusz i służy w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy, broniąc Charkowa.

Czas wojny, czas decyzji

Powieść „Internat” jest zapisem kilku dni z życia Paszy – niepełnosprawnego nauczyciela języka ukraińskiego, który żyje w strefie przyfrontowej i musi wybrać, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. W środku zimy i wojny wyrusza po siostrzeńca do tytułowego internatu. Krótka podróż zamienia się w wędrówkę przez zrujnowany świat, w którym zacierają się granice między wojną a codziennością, obojętnością i winą, odpowiedzialnością i strachem. Żadan brutalnie – i czule – pokazuje wojnę nie od strony heroicznych narracji, ale poprzez doświadczenie zwykłych ludzi, zmuszonych podejmować decyzje w sytuacji moralnej próżni, gdzie każdy krok staje się próbą człowieczeństwa.

– Wielu ludzi się wahało, próbowali balansować, starali się zwlekać z podjęciem tej decyzji i dopuszczeniem do siebie informacji o wojnie – mówi Serhij Żadan w rozmowie z Dawidem Kwiatkowskim, zaplanowanej do magazynu Plus Minus z 20 lutego. – Myślę, że gdy zaczęła się wojna na pełną skalę, to wielu zostało po prostu zmuszonych do dokonania wyboru. Jeśli ktoś nadal próbował lawirować, to mogło się skończyć katastrofalnie. Znam mnóstwo historii o tym, jak ludzie czekali na Rosjan, myśląc, że nic im się nie stanie, i zginęli. Wybór był dla wielu bolesny, ale go dokonali. Był taki moment w czasie wojny, gdy wielu ludzi poszło do armii. Często byli to ludzie, którzy w zasadzie nie interesowali się polityką, nie brali aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym. Ta wojna była wyborem dla milionów. Tak czy inaczej, przyspieszyła wiele procesów. Rosjanie scementowali nasz kraj, nasze społeczeństwo. Byli przekonani, że ukraińskie społeczeństwo podzieli się albo rozpadnie, ale mieli błędne wyobrażenie o nim. Na szczęście.