Rzeź kilku czołowych festiwali w Instytucie Teatralnym

Wśród tych, którym nie przyznano ani złotówki dotacji są Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Pieniędzy nie otrzymała również nowa inicjatywa Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Nowe Narracje. Ta edycja miała być pilotażowa.

Program Teatr i co dalej?

Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapytaliśmy też o to, jaki był skład komisji konkursowej.

- Skład komisji zostanie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu dotacyjnego – powiedział „Rz” Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN. – Jednocześnie chciałem przypomnieć, że komisja miała do rozdysponowania 85 proc. dotacji, zaś 15 proc. znajduje się w gestii ministra kultury. W najbliższym czasie pieniądze te zostaną rozdysponowane.

Decyzje o rezerwie konkursowej wprowadziła w życie Hanna Wróblewska. Teraz o jej rozdysponowaniu po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje Marta Cienkowska.