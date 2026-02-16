Rzeź kilku czołowych festiwali w Instytucie Teatralnym

O rozdysponowaniu rezerwy po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje ministra kultury Marta Cienkowska.
Wśród tych, którym nie przyznano ani złotówki dotacji są Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Pieniędzy nie otrzymała również nowa inicjatywa Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Nowe Narracje. Ta edycja miała być pilotażowa.
Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapytaliśmy też o to, jaki był skład komisji konkursowej.
- Skład komisji zostanie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu dotacyjnego – powiedział „Rz” Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN. – Jednocześnie chciałem przypomnieć, że komisja miała do rozdysponowania 85 proc. dotacji, zaś 15 proc. znajduje się w gestii ministra kultury. W najbliższym czasie pieniądze te zostaną rozdysponowane.
Decyzje o rezerwie konkursowej wprowadziła w życie Hanna Wróblewska. Teraz o jej rozdysponowaniu po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje Marta Cienkowska.
Na dotacje liczyć mogły spośród największych festiwali: 30. Jubileuszowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, Malta Festival w Poznaniu (po 300 tys. zł), Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi wraz z prapremierą sztuki Juliusza Machulskiego „Meczycho” (240 tys. zł), Międzynarodowy Festiwal Open The Door w Katowicach, Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Arcydzieł, Festiwal Prapremier w Bydgoszczy, Kaliskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt w Szczecinie (po 210 tys.) i Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie (180 tys. zł).
Zwraca uwagę, że organizator Festiwalu Kontakt, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu nie otrzymał pieniędzy na festiwal, zaś otrzymał na produkcję spektaklu „Siedem samotności” na podstawie twórczości Oskara Miłosza w reżyserii Roberta Wilsona, który jest powtarzanym formatem zmarłego w zeszłym roku reżysera (wcześniejsza premiera odbędzie się w marcu w litewskim Kownie).
Jak informuje resort kultury 75 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę prawie 14 mln zł w ramach programu „Teatr 2026”. Zadania będą realizowane w trybie jednorocznym (w 2026 r.), dwuletnim (w latach 2026-2027) lub trzyletnim (w latach 2026-2028). W zeszłym roku 108 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 15 mln zł.
Jak informowano w zeszłym roku, Program Ministra „Teatr” ma na celu wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk we współczesnej kulturze teatralnej, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru, jak i projektów poszukujących nowych wartości i oryginalnych środków ekspresji artystycznej. „Program wspiera działania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (w części objętej dofinansowaniem ze środków ministra realizowanych na terenie RP), jak również te o wymiarze regionalnym, zwłaszcza w miejscach z ograniczonym dostępem do stałej oferty teatralnej” - czytamy w przesłanej informacji.
