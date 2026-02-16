Reklama
Rzeź kilku czołowych festiwali w Instytucie Teatralnym

Początek roku to ogłaszanie dotacji ministra kultury. Decyzją ministry Hanny Wróblewskiej decyzje zostały przesunięte m. in. do Instytutu Teatralnego. Właśnie tam komisja zdecydowała, że nie warto przyznawać dotacji sztandarowym festiwalom.

Publikacja: 16.02.2026 21:27

O rozdysponowaniu rezerwy po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje ministra kultury Marta Cienkowska.

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Jacek Cieślak

Wśród tych, którym nie przyznano ani złotówki dotacji są Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Pieniędzy nie otrzymała również nowa inicjatywa Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Nowe Narracje. Ta edycja miała być pilotażowa.

Ewa Pilawska, prezeska Unii Polskich Teatrów, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, inicjatorka Po
Teatr
Brak ustawy o teatrze to absurd

Program Teatr i co dalej?

Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapytaliśmy też o to, jaki był skład komisji konkursowej.

- Skład komisji zostanie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu dotacyjnego – powiedział „Rz” Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN. – Jednocześnie chciałem przypomnieć, że komisja miała do rozdysponowania 85 proc. dotacji, zaś 15 proc. znajduje się w gestii ministra kultury. W najbliższym czasie pieniądze te zostaną rozdysponowane.

Decyzje o rezerwie konkursowej wprowadziła w życie Hanna Wróblewska. Teraz o jej rozdysponowaniu po kontrowersyjnym konkursie zdecyduje Marta Cienkowska.

Na dotacje liczyć mogły spośród największych festiwali: 30. Jubileuszowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, Malta Festival w Poznaniu (po 300 tys. zł), Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi wraz z prapremierą sztuki Juliusza Machulskiego „Meczycho” (240 tys. zł), Międzynarodowy Festiwal Open The Door w Katowicach, Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Arcydzieł, Festiwal Prapremier w Bydgoszczy, Kaliskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt w Szczecinie (po 210 tys.) i Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie (180 tys. zł).

Nie dostał Kontakt, dostał format

Zwraca uwagę, że organizator Festiwalu Kontakt, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu nie otrzymał pieniędzy na festiwal, zaś otrzymał na produkcję spektaklu „Siedem samotności” na podstawie twórczości Oskara Miłosza w reżyserii Roberta Wilsona, który jest powtarzanym formatem zmarłego w zeszłym roku reżysera (wcześniejsza premiera odbędzie się w marcu w litewskim Kownie).

Jak informuje resort kultury 75 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę prawie 14 mln zł w ramach programu „Teatr 2026”. Zadania będą realizowane w trybie jednorocznym (w 2026 r.), dwuletnim (w latach 2026-2027) lub trzyletnim (w latach 2026-2028). W zeszłym roku 108 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

„Elisabeth Costello" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, spektakl roku 2024
Teatr
Teatr 2024, czyli iluzja konkursów ministerialnych. Krzysztof Warlikowski najlepszy

Jak informowano w zeszłym roku, Program Ministra „Teatr” ma na celu wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk we współczesnej kulturze teatralnej, zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie teatru, jak i projektów poszukujących nowych wartości i oryginalnych środków ekspresji artystycznej. „Program wspiera działania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (w części objętej dofinansowaniem ze środków ministra realizowanych na terenie RP), jak również te o wymiarze regionalnym, zwłaszcza w miejscach z ograniczonym dostępem do stałej oferty teatralnej” - czytamy w przesłanej informacji.

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol
Jacek Jabrzyk
Teatr
Jabrzyk wygrał w sądzie. Zarząd województwa ma przedstawić warunki pracy dyrektora teatru w Kielcach
Anna Dymna w spektaklu Teatru TV "Królowa miłości" w reżyserii Moniki Czajkowskiej, mat. prasowe TVP
Teatr
Styczniowe premiery Teatru TV bez wyróżnień
Piotr Domalewski podczas pierwszej próby
Teatr
Piotr Domalewski po „Ministrantach" wraca do teatru dyskutować o polskich bohaterach
e-Wydanie
