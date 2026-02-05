„Bożyszcze kobiet” – nowość w gwiazdorskiej obsadzie!

Na naszych oczach, ten Casanova w średnim wieku staje się coraz śmieszniejszy, ale i pewniejszy siebie – każdą kolejną schadzkę aranżuje coraz zręczniej. W miarę rozwoju akcji, w lekkim stylu pełnym żartów, wśród dowcipnych dialogów, nasuwa się pytanie: czy jedynym sposobem ubarwienia szarego życia jest zdrada i kłamstwo? Przekonajcie się Państwo, jakiej odpowiedzi udzieli finał przedstawienia…

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol

W roli Barneya występuje znakomity Michał Milowicz, znany ze swojej scenicznej charyzmy i doskonałego wyczucia komizmu rozbawi publiczność do łez. Partnerują mu wyraziste aktorki, które stworzyły barwne i różnorodne postaci – każda z bohaterek inna, ale wszystkie skutecznie wyprowadzają Barneya z równowagi.

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol

„Bożyszcze kobiet” to lekka, pełna dowcipnych dialogów komedia o relacjach damsko-męskich, którą pokochają (nie tylko) osoby w długich związkach. Zapraszamy!