„Bożyszcze kobiet” – nowość w gwiazdorskiej obsadzie!

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol
Na naszych oczach, ten Casanova w średnim wieku staje się coraz śmieszniejszy, ale i pewniejszy siebie – każdą kolejną schadzkę aranżuje coraz zręczniej. W miarę rozwoju akcji, w lekkim stylu pełnym żartów, wśród dowcipnych dialogów, nasuwa się pytanie: czy jedynym sposobem ubarwienia szarego życia jest zdrada i kłamstwo? Przekonajcie się Państwo, jakiej odpowiedzi udzieli finał przedstawienia…
Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol
W roli Barneya występuje znakomity Michał Milowicz, znany ze swojej scenicznej charyzmy i doskonałego wyczucia komizmu rozbawi publiczność do łez. Partnerują mu wyraziste aktorki, które stworzyły barwne i różnorodne postaci – każda z bohaterek inna, ale wszystkie skutecznie wyprowadzają Barneya z równowagi.
Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol
„Bożyszcze kobiet” to lekka, pełna dowcipnych dialogów komedia o relacjach damsko-męskich, którą pokochają (nie tylko) osoby w długich związkach. Zapraszamy!
OFICJALNY PLAKAT SPEKTAKLU
Premiera spektaklu 9 lutego w Teatrze Capitol!
OBSADA:
Barney – Michał Milowicz
Helen – Aneta Zając
Jane – Olga Borys
Bobby – Karolina Piwosz
TWÓRCY:
Autor: Neil Simon
Reżyseria: Cezary Morawski
Przekład: Mira Michałowska
Informacje o spektaklu i rezerwacje biletów: https://teatrcapitol.pl/spektakl/bozyszcze-kobiet/
***
