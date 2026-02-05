Rzeczpospolita
Wydarzenia
„Bożyszcze kobiet” – nowość w gwiazdorskiej obsadzie!

Pozornie przyzwoity Barney prowadzi szczęśliwe życie – dom, kochająca żona, praca w restauracji. W jego oczach jednak, wydaje mu się ono nudne, postanawia więc je uatrakcyjnić i organizuje schadzki z przypadkowo spotkanymi kobietami: seksowną Helen, gadatliwą Bobby oraz cierpiąca na depresję Jenny.

Publikacja: 05.02.2026 09:36

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol

Patronat Rzeczpospolitej

Na naszych oczach, ten Casanova w średnim wieku staje się coraz śmieszniejszy, ale i pewniejszy siebie – każdą kolejną schadzkę aranżuje coraz zręczniej. W miarę rozwoju akcji, w lekkim stylu pełnym żartów, wśród dowcipnych dialogów, nasuwa się pytanie: czy jedynym sposobem ubarwienia szarego życia jest zdrada i kłamstwo? Przekonajcie się Państwo, jakiej odpowiedzi udzieli finał przedstawienia…

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol

W roli Barneya występuje znakomity Michał Milowicz, znany ze swojej scenicznej charyzmy i doskonałego wyczucia komizmu rozbawi publiczność do łez. Partnerują mu wyraziste aktorki, które stworzyły barwne i różnorodne postaci – każda z bohaterek inna, ale wszystkie skutecznie wyprowadzają Barneya z równowagi.

Fot. Cezary Piwowarski/Teatr Capitol

„Bożyszcze kobiet” to lekka, pełna dowcipnych dialogów komedia o relacjach damsko-męskich, którą pokochają (nie tylko) osoby w długich związkach. Zapraszamy!

OFICJALNY PLAKAT SPEKTAKLU

Premiera spektaklu 9 lutego w Teatrze Capitol!

OBSADA:

Barney – Michał Milowicz

Helen – Aneta Zając

Jane – Olga Borys

Bobby – Karolina Piwosz

TWÓRCY:

Autor: Neil Simon

Reżyseria: Cezary Morawski

Przekład: Mira Michałowska

Informacje o spektaklu i rezerwacje biletów: https://teatrcapitol.pl/spektakl/bozyszcze-kobiet/

Patroni Medialni: Radio Eska, Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, Dziennik Gazeta Prawna, AMS, Świat Gwiazd, Informator Stolicy, Familie.pl, Przegląd 

Partnerzy Teatru: Gatta, KROSS, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, Kicket, BestCan, MZA

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.

Źródło: rp.pl

Teatr Teatr Capitol sztuka teatralna
