Aktualizacja: 30.01.2026 14:36 Publikacja: 30.01.2026 14:00
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Proroctwa Mrożka nie są niczym nowym. Napisał „Portret”, zanim pojawiła się tzw. noc teczek, „Miłość na Krymie” wyprzedziła apetyty wielkomocarstwowe Rosjan i zajęcie Krymu. „Tango” zawsze postrzegano jako jedną z najwybitniejszych sztuk o Polsce. Teraz jednak za sprawą Szymona Hołowni można w niej znaleźć bardzo konkretne odniesienia.
