Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zastrzeżenia Watykanu wobec Rady Pokoju Donalda Trumpa?

Jak papież Leon XIV postrzega politykę Donalda Trumpa wobec imigrantów?

Jaką rolę ma odgrywać Rada Pokoju?

Kardynał Parolin podkreślił, że zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na świecie powinno być rolą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej Trump, inaugurując w styczniu w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Radę Pokoju, zaprosił do niej papieża Leona XIV, pierwszego w historii papieża wywodzącego się ze Stanów Zjednoczonych.

Reklama Reklama

Co budzi niepokój Watykanu, jeśli chodzi o Radę Pokoju?

Rada Pokoju zainauguruje działanie 19 lutego. Instytucja ta została powołana w ramach implementacji planu pokojowego opracowanego przez USA, który doprowadził do porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, kończącego wojnę w Strefie Gazy, która wybuchła po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do enklawy jako zakładnicy. W operacji odwetowej Izraela zginęło ok. 72 tys. Palestyńczyków, w większości – jak podaje strona palestyńska – cywilów.

Kto podpisał dokument powołujący Radę Pokoju? Stany Zjednoczone – prezydent Donald Trump

Argentyna - prezydent Javier Milei

Armenia - premier Nikol Paszynian

Azerbejdżan - prezydent Ilham Alijew

Bahrajn - szejk Isa bin Salman Al Chalifa

Bułgaria - premier Rosen Żeliazkow

Węgry - premier Viktor Orbán

Indonezja - prezydent Prabowo Subianto

Jordania - wicepremier Ayman Safadi

Kazachstan - prezydent Kassym-Żomart Tokajew

Kosowo - prezydent Vjosa Osmani

Mongolia - premier Gombojawyn Zandanszatar

Maroko - minister spraw zagranicznych Nasser Bourita

Pakistan - premier Shehbaz Sharif

Paragwaj - prezydent Santiago Peña

Katar - premier szejk Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani

Arabia Saudyjska - minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al-Saud

Turcja - minister spraw zagranicznych Hakan Fidan

Zjednoczone Emiraty Arabskie - przewodniczący Urzędu ds. Spraw Wykonawczych Khaldoon Al Mubarak

Uzbekistan - prezydent Szawkat Miromonowicz Mirzijojew

Rada Pokoju otrzymała roczny mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ, ograniczający się jednak do działań w Strefie Gazy, gdzie instytucja ta ma nadzorować technokratyczną administrację oraz proces odbudowy zniszczonej wojną enklawy. Trump – który zgodnie ze statutem Rady Pokoju stoi na jej czele – nie wyklucza jednak, że instytucja ta zajmie się w przyszłości rozwiązywaniem innych konfliktów.