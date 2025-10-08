Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kolejna wypowiedź papieża Leona XIV, która nie spodoba się Donaldowi Trumpowi

Papież Leon XIV w czasie spotkania z biskupami z USA mówił, że amerykańscy duchowni powinni zdecydowanie zabierać głos ws. tego, jak administracja Donalda Trumpa traktuje imigrantów w ramach zaostrzenia amerykańskiej polityki imigracyjnej.

Publikacja: 08.10.2025 12:08

Donald Trump i Leon XIV

Donald Trump i Leon XIV

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Leonowi XIV, pierwszemu papieżowi wywodzącemu się z USA, przekazano dziesiątki listów od imigrantów, opisujących swoje lęki związane z obawą przed deportacją z USA. W spotkaniu, oprócz biskupów z USA, brali też udział pracownicy opieki społecznej z pogranicza USA i Meksyku. 

Imigranci z USA proszą papieża, by mówił otwarcie o tym, jak są traktowani w Stanach Zjednoczonych

Jeden z listów otrzymanych przez papieża, z którym zapoznali się dziennikarze agencji Reutera, opisywał rodzinę, której dwóch członków nie ma prawa legalnego pobytu w USA i w związku z tym boją się wychodzić z domu w obawie przed deportacją. 

„Uważam, że papież powinien wypowiadać się otwarcie przeciwko nalotom i niesprawiedliwemu traktowaniu, jakiego doświadcza nasza społeczność” – czytamy w napisanym po hiszpańsku liście. 

Czytaj więcej

Przez cztery lata do Służby Celno-Imigracyjnej (ICE) trafi 75 mld dol., z czego 45 mld ma iść na roz
Plus Minus
Trump doprowadził do łapanek na imigrantów. Wybuchł boom na prywatne więzienia

– Nasz Ojciec Święty... jest bardzo osobiście zmartwiony tymi kwestiami – powiedział w rozmowie z agencją Reutera biskup z El Paso (Teksas) Mark Seitz, który brał udział w spotkaniu. – Wyraził pragnienie, by Konferencja Episkopatu USA zajęła zdecydowane stanowisko w tej sprawie – dodał. 

Reklama
Reklama

– To znaczy dla nas bardzo dużo wiedzieć, że jego (papieża) osobistym pragnieniem jest, abyśmy nadal mówili o tym głośno – mówił też biskup Seitz. 

Uważam, że papież powinien wypowiadać się otwarcie przeciwko nalotom i niesprawiedliwemu traktowaniu, jakiego doświadcza nasza społeczność

Fragment jednego z listów przekazanych papieżowi

Watykan nie skomentował doniesień o przebiegu spotkania papieża z amerykańskimi biskupami. 

We wtorek wieczorem Leon XIV spotkał się z grupą 100 amerykańskich katolików zaangażowanych w pomoc imigrantom, którym dziękował za pracę. 

Leon XIV mówił, że antyimigrancka polityka nie jest „pro life”

Papież Leon XIV został wybrany na głowę Kościoła katolickiego w czasie majowego konklawe, zwołanego po śmierci papieża Franciszka. Dotychczas papież zachowywał się powściągliwie i rzadko zabierał głos w sprawach społeczno-politycznych, w odróżnieniu od papieża Franciszka, który często upominał się o prawa imigrantów i uchodźców. 

W ostatnich tygodniach Leon XIV zaczął jednak krytykować politykę imigracyjną Trumpa. Niedawno papież kwestionował to, czy antyimigracyjna polityka Trumpa jest w zgodzie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Mówił też, że poparcie dla kary śmierci jest niezgodne z postawą „pro-life”. 

Reklama
Reklama

Leon XIV był wówczas pytany przez dziennikarzy w Castel Gandolfo o decyzję metropolity Chicago, kardynała Blase'a Cupicha, który ogłosił, że nagrodzi amerykańskiego demokratycznego senatora Richarda Durbina za jego pracę na rzecz imigrantów. Ponieważ Durbin jest zwolennikiem legalizacji aborcji, niektórzy biskupi z USA skrytykowali to wyróżnienie. Papież nie sprzeciwił się jednak zamiarowi uhonorowania senatora. – Ktoś, kto mówi, że jest przeciwny aborcji, ale opowiada się za karą śmierci, nie prezentuje tak naprawdę postawy pro-life, tak, jak nie jest tą postawą zgadzanie się na nieludzkie traktowanie imigrantów w Stanach Zjednoczonych – powiedział wówczas papież.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kościół Papież Miejsca Regiony Europa Watykan Leon XIV

Leonowi XIV, pierwszemu papieżowi wywodzącemu się z USA, przekazano dziesiątki listów od imigrantów, opisujących swoje lęki związane z obawą przed deportacją z USA. W spotkaniu, oprócz biskupów z USA, brali też udział pracownicy opieki społecznej z pogranicza USA i Meksyku. 

Imigranci z USA proszą papieża, by mówił otwarcie o tym, jak są traktowani w Stanach Zjednoczonych

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Papież Leon XIV
Kościół
Papież Leon XIV twierdzi, że poparcie dla kary śmierci „nie jest pro-life”
W Egipcie odkryto pozostałości miasta z wczesnego okresu koptyjskiego
Archeologia
Ważne odkrycie archeologów w Egipcie. Rzuca nowe światło na początki chrześcijaństwa
Arcybiskup Cherry Vann
Kościół
Wielka Brytania: Lesbijka została arcybiskupem. Pierwszy taki przypadek
Papież Leon XIV
Kościół
Papież Leon XIV o eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem. Mówił o rozsądku
Papież Leon XIV
Kościół
Papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Polski
Reklama
Reklama
e-Wydanie