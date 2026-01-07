Rzeczpospolita
Wydarzenia
Papież wezwał kardynałów. Pierwsze takie spotkanie zorganizowane przez Leona XIV

Papież Leon XIV w środę i czwartek gości w Watykanie kardynałów z całego świata. Spotkanie odbywa się w odpowiedzi na narastające w Kościele katolickim postulaty bardziej kolegialnego modelu zarządzania.

Publikacja: 07.01.2026 11:09

Papież Leon XIV

Papież Leon XIV

Foto: REUTERS/Yara Nardi

Przemysław Malinowski

Zgromadzenie, znane jako konsystorz, jest pierwszym tego typu spotkaniem zwołanym przez Leona XIV od czasu jego wyboru na papieża w maju 2025 roku, po śmierci papieża Franciszka.

Kardynałowie chcą większego wpływu na rządy Kościoła

Źródła watykańskie wskazują, że kardynałowie oczekują większej roli w zarządzaniu Kościołem katolickim na poziomie globalnym. Postulat ten pojawia się po latach pontyfikatu Franciszka, który był ceniony za wprowadzone reformy, bywał również krytykowany wewnątrz Kościoła za scentralizowany i zdecydowany styl przywództwa.

Czytaj więcej

Papież Leon XIV skomentował pojmanie Nicolása Maduro, do którego doszło na polecenie Donalda Trumpa
Kościół
Papież Leon XIV zabrał głos po zatrzymaniu Maduro, wskazał na suwerenność Wenezueli

W czasie 12 lat pontyfikatu papież Franciszek często podejmował kluczowe decyzje w wąskim gronie współpracowników, co – zdaniem części hierarchów – marginalizowało rolę Kolegium Kardynalskiego.

Choć dla konsystorza nie przewidziano formalnej agendy, Watykan podkreślił w oficjalnym komunikacie, że kardynałowie mają zaoferować papieżowi „wsparcie i radę w sprawowaniu jego wzniosłej i odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym”.

Jak zaznaczono, spotkanie ma być „naznaczone momentami komunii i braterstwa, a także czasem przeznaczonym na refleksję, wymianę myśli i modlitwę”.

Czytaj więcej

Tomasz Terlikowski: Niewiele słów Leona XIV może wiele mówić o podejściu do Trumpa
Plus Minus
Tomasz Terlikowski: Niewiele słów Leona XIV może wiele mówić o podejściu do Trumpa

245 kardynałów zaproszonych do Watykanu

Konsystorz może dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących stylu przywództwa Leona XIV oraz jego wizji dalszego kierunku reform Kościoła. Dotychczas agenda nowego papieża była w dużej mierze podporządkowana realizacji zobowiązań podjętych jeszcze przez jego poprzednika.

Spotkanie ma charakter nadzwyczajny – tak w Watykanie określa się konsystorze poświęcone kluczowym zagadnieniom dla Kościoła. Dla porównania, konsystorze zwyczajne zwoływane są zazwyczaj w celu mianowania nowych kardynałów, czyli najwyższych rangą duchownych.

Do udziału w konsystorzu zaproszono wszystkich 245 kardynałów Kościoła katolickiego z całego świata. Dla porównania, papież Franciszek w trakcie swojego pontyfikatu zwołał tylko jeden konsystorz nadzwyczajny, preferując model zarządzania oparty na wąskim gronie około 12 kardynałów.

Źródło: rp.pl

