Aktualizacja: 07.01.2026 11:14 Publikacja: 07.01.2026 11:09
Papież Leon XIV
Foto: REUTERS/Yara Nardi
Zgromadzenie, znane jako konsystorz, jest pierwszym tego typu spotkaniem zwołanym przez Leona XIV od czasu jego wyboru na papieża w maju 2025 roku, po śmierci papieża Franciszka.
Źródła watykańskie wskazują, że kardynałowie oczekują większej roli w zarządzaniu Kościołem katolickim na poziomie globalnym. Postulat ten pojawia się po latach pontyfikatu Franciszka, który był ceniony za wprowadzone reformy, bywał również krytykowany wewnątrz Kościoła za scentralizowany i zdecydowany styl przywództwa.
W czasie 12 lat pontyfikatu papież Franciszek często podejmował kluczowe decyzje w wąskim gronie współpracowników, co – zdaniem części hierarchów – marginalizowało rolę Kolegium Kardynalskiego.
Choć dla konsystorza nie przewidziano formalnej agendy, Watykan podkreślił w oficjalnym komunikacie, że kardynałowie mają zaoferować papieżowi „wsparcie i radę w sprawowaniu jego wzniosłej i odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym”.
Jak zaznaczono, spotkanie ma być „naznaczone momentami komunii i braterstwa, a także czasem przeznaczonym na refleksję, wymianę myśli i modlitwę”.
Konsystorz może dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących stylu przywództwa Leona XIV oraz jego wizji dalszego kierunku reform Kościoła. Dotychczas agenda nowego papieża była w dużej mierze podporządkowana realizacji zobowiązań podjętych jeszcze przez jego poprzednika.
Spotkanie ma charakter nadzwyczajny – tak w Watykanie określa się konsystorze poświęcone kluczowym zagadnieniom dla Kościoła. Dla porównania, konsystorze zwyczajne zwoływane są zazwyczaj w celu mianowania nowych kardynałów, czyli najwyższych rangą duchownych.
Do udziału w konsystorzu zaproszono wszystkich 245 kardynałów Kościoła katolickiego z całego świata. Dla porównania, papież Franciszek w trakcie swojego pontyfikatu zwołał tylko jeden konsystorz nadzwyczajny, preferując model zarządzania oparty na wąskim gronie około 12 kardynałów.
