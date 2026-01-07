Zgromadzenie, znane jako konsystorz, jest pierwszym tego typu spotkaniem zwołanym przez Leona XIV od czasu jego wyboru na papieża w maju 2025 roku, po śmierci papieża Franciszka.

Kardynałowie chcą większego wpływu na rządy Kościoła

Źródła watykańskie wskazują, że kardynałowie oczekują większej roli w zarządzaniu Kościołem katolickim na poziomie globalnym. Postulat ten pojawia się po latach pontyfikatu Franciszka, który był ceniony za wprowadzone reformy, bywał również krytykowany wewnątrz Kościoła za scentralizowany i zdecydowany styl przywództwa.

W czasie 12 lat pontyfikatu papież Franciszek często podejmował kluczowe decyzje w wąskim gronie współpracowników, co – zdaniem części hierarchów – marginalizowało rolę Kolegium Kardynalskiego.

Choć dla konsystorza nie przewidziano formalnej agendy, Watykan podkreślił w oficjalnym komunikacie, że kardynałowie mają zaoferować papieżowi „wsparcie i radę w sprawowaniu jego wzniosłej i odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym”.