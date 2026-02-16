Katedra w Kolonii
Co chciał zreformować niemiecki Kościół katolicki? Lista jest długa. Zniesienie celibatu, ordynacja kobiet, wprowadzenie święceń kapłańskich dla osób świeckich – tzw. viri probati, mężczyzn, którzy sprawdzili się jako wierni mężowie, dobrzy ojcowie i cieszą się autorytetem w swej lokalnej społeczności. Poza tym możliwość zawierania kościelnych związków małżeńskich przez członków mniejszości seksualnych czy zmiany w katechizmie tak, aby nie były uznawane za grzech intymne relacje pomiędzy osobami tej samej płci oraz uzyskanie wpływu przez świeckich na mianowanie kościelnych hierarchów.
Czytaj więcej
Stolica Apostolska nie kryje, że z niemieckim Kościołem nie wiąże żadnych nadziei na przyszłość....
Sprawy te były tematem sześcioletnich dyskusji w ramach Drogi Synodalnej (Synodaler Weg), wielkiego projektu reformatorskiego niemieckiego Kościoła katolickiego oraz organizacji świeckich katolików, z potężnym Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików (ZDK) na czele, który skupia ponad dwie setki organizacji laickich. Niewiele z tego wyszło, co stało się oczywiste na niedawnym, ostatnim zgromadzeniu Drogi Synodalnej w Stuttgarcie.
– Nasze nadzieje się nie spełniły. Większość z najważniejszych postulatów reformatorskich nie została przyjęta, a te, które zaakceptowano, nie są wdrażane we wszystkich diecezjach – mówi „Rzeczpospolitej” Christian Toussaint, rzecznik Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej (BDKJ), która jednoczy 17 katolickich stowarzyszeń młodzieżowych, zrzeszających ponad 660 tys. członków.
Czytaj więcej
W Niemczech nie obowiązuje żaden próg w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzięki temu mandaty...
Jest rozczarowany tym, że w całym procesie synodalnym udało się doprowadzić jedynie do niewielu pozytywnych zmian, jak np. w kościelnym prawie pracy, tak aby orientacja seksualna lub drugie małżeństwo nie stanowiły już podstaw do zwolnienia. To ważne, biorąc pod uwagę, że Kościół zatrudnia niemal 2 mln osób. Do osiągnięć zaliczane jest uznanie prawa osób homoseksualnych do uzyskania błogosławieństwa w Kościele, które nie obejmuje jednak zawarcia kościelnego związku małżeńskiego.
– Mieliśmy nadzieję, że uczestniczący w procesie dialogu biskupi przekażą wszystkie nasze żądania w Watykanie, co wbrew ustaleniom nie zawsze miało miejsce. Stąd nasze rozczarowanie, mimo że znaliśmy stanowisko Stolicy Apostolskiej w tych sprawach – mówi „Rzeczpospolitej” Altfrid Norpoth, rzecznik prasowy organizacji Maria 2.0, reprezentującej w Drodze Synodalnej postulaty zwiększenia roli kobiet w Kościele. Podobne opinie zaprezentowało wiele innych organizacji katolickich.
Nikt nie ma wątpliwości, że całościowy bilans wypada niezwykle blado, nawet jeżeli porównać nikłe rezultaty z treścią dokumentów uzgodnionych już w trakcie obrad Drogi Synodalnej.
W praktyce miały doprowadzić do demokratyzacji struktur kościelnych, ich otwarcia oraz dostosowania funkcjonowania Kościoła do współczesnych realiów, aby zapobiec skandalom pedofilskim, takim jak te ujawnione w początkach tego wieku. To był punkt wyjścia obrad Drogi Synodalnej uzupełniony o szereg innych spraw, jak celibat czy święcenia kapłańskie dla kobiet.
Mimo porażki projektu reformatorskiego niemieccy katolicy nie zamierzają składać broni. Na styczniowym, ostatnim spotkaniu gremium Drogi Synodalnej w Stuttgarcie większość niemieckich hierarchów oraz reprezentanci środowisk świeckich postanowili pracować dalej nad odnową Kościoła. Teraz w nowej formule, jaką ma być nowo powołana Konferencja Synodalna.
Czytaj więcej
Ślub ministra finansów zwraca uwagę na zjawisko masowego odpływu wiernych od kościelnych instytuc...
– Jej celem jest zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności, zwalczanie dyskryminacji i promowanie równości płci – zapisano we wspólnym komunikacie kościelnych hierarchów oraz przedstawicieli ZDK.
W nowym gremium ma uczestniczyć 27 biskupów, tyleż samo przedstawicieli ZDK oraz taka sama liczba innych osób świeckich, w tym 13 kobiet. Statut nowego ciała musi jeszcze zatwierdzić Watykan, co nie wydaje się rzeczą oczywistą.
– W niemieckim Kościele nie doszło do żadnych zmian. Nie może to dziwić od czasu, gdy papież Franciszek oświadczył, iż w Niemczech jest już jeden Kościół ewangelicki i drugiego nie potrzeba – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Rainer Kampling, teolog. Zwraca uwagę, że papież ostrzegał także niemiecki Kościół przed wyborem drogi narodowej i możliwym osłabieniem jedności Kościoła powszechnego. Nic się w tej sprawie nie zmieniło w czasie pontyfikatu papieża Leona XIV.
Na skierowane niedawno do niego pytanie, czy zatwierdzi niemiecką Konferencję Synodalną, odpowiedział: „Zobaczymy”.
Nie ulega wątpliwości, że w Watykanie istnieją nadal obawy o losy Kościoła jako całości. Nie bezpodstawne, jeżeli wziąć pod uwagę nieporozumienia pomiędzy Kościołem polskim i niemieckim na tle Synodalnej Drogi. Ponad dwa lata temu ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki napisał w liście do przewodniczącego niemieckiego episkopatu bp. Georga Bätzinga, że kryzys wiary w Europie „ma swe przyczyny, do których należą te standardowe prośby o zniesienie celibatu, kapłaństwo kobiet, o komunię dla rozwiedzionych czy błogosławienie związków jednopłciowych”. W odpowiedzi usłyszał, że niemiecki Kościół chciałby się nauczyć od polskich hierarchów, w jaki sposób radzą sobie „z systemowymi przyczynami tysiąckrotnych nadużyć”. Miał oczywiście na myśli skandale pedofilskie w polskim Kościele.
Czytaj więcej
Następca Merkel może być pierwszym szefem rządu RFN bez wyznania.
W zamyśle niemieckich reformatorów zmiany miały zapobiec kryzysowi wiary i odchodzeniu od Kościoła coraz większej liczby wiernych. Jest to teza wątpliwa, jeżeli wziąć pod uwagę, iż z Kościoła protestanckiego odchodzi w Niemczech więcej wiernych niż z katolickiego. A pierwszy z nich jest znacznie bardziej liberalny niż rzymskokatolicki.
Pod koniec 2024 r. liczba katolików w Niemczech spadła po raz pierwszy poniżej 20 mln. Stanowią obecnie 24 proc. społeczeństwa i jest ich obecnie 19,8 mln. Kościół protestancki ma niecałe 18 mln. członków. Po raz pierwszy w Niemczech było też więcej osób bez przynależności religijnej niż łącznie wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i protestanckiego.
Przemawiając do przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego akredytowanych przy Watykanie papież Leon XIV ostrzegł,...
Papież Leon XIV w środę i czwartek gości w Watykanie kardynałów z całego świata. Spotkanie odbywa się w odpowied...
Papież Leon XIV powiedział, że z głębokim zaniepokojeniem śledzi rozwój sytuacji w Wenezueli i wezwał do zagwara...
Leon XIV będzie się modlił przy grobie św. Szarbela zarówno za chrześcijan, jak i muzułmanów, którzy przedkładaj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas