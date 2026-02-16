Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne cele projektu modernizacji niemieckiego Kościoła?

Dlaczego reformy niemieckiego Kościoła spotkały się z oporem Watykanu?

Jakie zmiany udało się wprowadzić w ramach niemieckiej Drogi Synodalnej?

Jakie nowe inicjatywy podejmują niemieccy katolicy po niepowodzeniu reform?

Jak stanowisko papieża Franciszka wpłynęło na reformy niemieckiego Kościoła?

Jakie są różnice w podejściu do reform między niemieckim a polskim Kościołem?

Co chciał zreformować niemiecki Kościół katolicki? Lista jest długa. Zniesienie celibatu, ordynacja kobiet, wprowadzenie święceń kapłańskich dla osób świeckich – tzw. viri probati, mężczyzn, którzy sprawdzili się jako wierni mężowie, dobrzy ojcowie i cieszą się autorytetem w swej lokalnej społeczności. Poza tym możliwość zawierania kościelnych związków małżeńskich przez członków mniejszości seksualnych czy zmiany w katechizmie tak, aby nie były uznawane za grzech intymne relacje pomiędzy osobami tej samej płci oraz uzyskanie wpływu przez świeckich na mianowanie kościelnych hierarchów.

Sprawy te były tematem sześcioletnich dyskusji w ramach Drogi Synodalnej (Synodaler Weg), wielkiego projektu reformatorskiego niemieckiego Kościoła katolickiego oraz organizacji świeckich katolików, z potężnym Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików (ZDK) na czele, który skupia ponad dwie setki organizacji laickich. Niewiele z tego wyszło, co stało się oczywiste na niedawnym, ostatnim zgromadzeniu Drogi Synodalnej w Stuttgarcie.

Wielkie rozczarowanie zwolenników reform

– Nasze nadzieje się nie spełniły. Większość z najważniejszych postulatów reformatorskich nie została przyjęta, a te, które zaakceptowano, nie są wdrażane we wszystkich diecezjach – mówi „Rzeczpospolitej” Christian Toussaint, rzecznik Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej (BDKJ), która jednoczy 17 katolickich stowarzyszeń młodzieżowych, zrzeszających ponad 660 tys. członków.