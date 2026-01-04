Amerykański duchowny po raz pierwszy publicznie odniósł się do sprawy Wenezueli po tym, jak wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło operację zbrojną m.in. w Caracas i pojmało prezydenta kraju, Nicolása Maduro, oraz jego żonę Cilię Flores.

Wenezuelska para prezydencka została przewieziona do Nowego Jorku, gdzie ma w przyszłym tygodniu usłyszeć zarzuty. Władzę w Wenezueli przejęła tymczasowo wiceprezydent Delcy Rodríguez.

Nicolás Maduro pojmany. Papież Leon XIV upomina się o dobro mieszkańców Wenezueli

Papież zabrał głos podczas modlitwy Anioł Pański. – Dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi górować nad wszelkimi innymi względami i prowadzić nas do przezwyciężenia przemocy oraz do podążania drogami sprawiedliwości i pokoju, bronienia suwerenności kraju, zapewnienia rządów prawa, zapisanych w konstytucji, poszanowania praw człowieka i obywatela oraz wspólnej pracy nad budowaniem spokojnej przyszłości współpracy, stabilności i zgody, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych, którzy cierpią z powodu trudnej sytuacji gospodarczej – powiedział. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), PKB Wenezueli spadło do 28 proc. swego poziomu z 2013 r.

Na Placu św. Piotra Leon XIV wezwał do modlitwy za naród Wenezueli, podkreślając, że sam będzie modlił się w tej intencji, apelował też o solidarność z ludźmi na całym świecie, którzy cierpią z powodu wojen.