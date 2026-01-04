Rzeczpospolita
Skuty kajdankami Nicolás Maduro już w Nowym Jorku. Chiny: To złamanie prawa

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro, schwytany w sobotę przez siły USA, został przewieziony do Nowego Jorku, gdzie ma stanąć przed sądem. Stanowisko w tej sprawie wystosowały Chiny, które oceniły. że Amerykanie złamali prawo międzynarodowe.

Publikacja: 04.01.2026 09:32

Agenci DEA zabezpieczają przybycie Nicolása Maduro i jego żony Cilii Flores do Nowego Jorku

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Jakub Czermiński

W nocy czasu polskiego samolot z Nicolásem Maduro i jego żoną Cilią Flores wylądował w amerykańskiej bazie Stewart w hrabstwie Orange w stanie Nowy Jork. Według CNN, pobyt przywódcy Wenezueli w tym miejscu przedłużył się, ponieważ jego żona przeszła dodatkowe badania medyczne w hangarze.

Z bazy Maduro został helikopterem przetransportowany na Manhattan. Na miejscu czekały licznie zgromadzone siły porządkowe, w tym lokalna policja i federalne organy ścigania. Następnie z helipadu odjechała kolumna czarnych SUV-ów, radiowozów i białych furgonetek.

Schwytany prezydent Wenezueli Nicolás Maduro już w Nowym Jorku

Maduro został przewieziony do Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Przed wejściem do budynku zgromadził się tłum ludzi, wielu z nich wiwatowało i trzymało wenezuelskie flagi.

Powiązane z Białym Domem konto Rapid Response 47 opublikowało w serwisie X nagranie, na którym widać, jak obalony prezydent Wenezueli w kajdankach jest prowadzony przez agentów agencji antynarkotykowej DEA. Materiał podpisano „perp walked”, co oznacza publiczne eskortowanie zatrzymanego, zwykle skutego kajdankami.

Na nagraniu słychać, jak Maduro pozdrawia mijane osoby, życząc im „dobrej nocy” oraz, nieco żywszym tonem, „szczęśliwego nowego roku”. Maduro miał na sobie czapkę, bluzę z kapturem, ciemne spodnie i klapki. W poniedziałek Nicolás Maduro ma stanąć przed sądem federalnym na Manhattanie i oficjalnie usłyszeć zarzuty.

W sobotę amerykańskie siły zbrojne, które od miesięcy gromadziły się w rejonie Wenezueli, zaatakowały cele w Caracas i innych miastach kraju. Podczas operacji Amerykanie pojmali prezydenta Wenezueli i jego żonę. USA zarzucają Maduro popełnienie przestępstw związanych z narkotykami i terroryzmem, w tym udział w zmowie narkoterrorystycznej i wspieranie handlu narkotykami we współpracy z bojówkami FARC i ELN, kartelami Sinaloa i Zetas oraz gangiem Tren de Aragua. Amerykanie zarzucają Maduro kierowanie grupą przestępczą Cartel de los Soles. Czyny te zagrożone są karą co najmniej 30 lat pozbawienia wolności.

Chiny protestują przeciwko pojmaniu Nicolása Maduro i jego żony

Na pojmanie prezydenta Wenezueli zareagował Pekin. „Chiny wyrażają poważne zaniepokojenie decyzją Stanów Zjednoczonych o pojmaniu siłą prezydenta Nicolása Maduro i jego żony oraz wywiezieniu ich z kraju” – oświadczył rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin. Jego słowa przytoczono na oficjalnej stronie internetowej resortu.

„Działanie Stanów Zjednoczonych stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego, podstawowych norm w stosunkach międzynarodowych, a także celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych” – ocenił rzecznik. W tekście czytamy, iż Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zapewnienia Maduro i jego żonie bezpieczeństwa, a także do natychmiastowego uwolnienia pojmanych, zaprzestania obalania rządu Wenezueli oraz „rozwiązania problemów poprzez dialog i negocjacje”.

Źródło: rp.pl

Polityka Dyplomacja Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump
