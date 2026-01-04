W nocy czasu polskiego samolot z Nicolásem Maduro i jego żoną Cilią Flores wylądował w amerykańskiej bazie Stewart w hrabstwie Orange w stanie Nowy Jork. Według CNN, pobyt przywódcy Wenezueli w tym miejscu przedłużył się, ponieważ jego żona przeszła dodatkowe badania medyczne w hangarze.

Z bazy Maduro został helikopterem przetransportowany na Manhattan. Na miejscu czekały licznie zgromadzone siły porządkowe, w tym lokalna policja i federalne organy ścigania. Następnie z helipadu odjechała kolumna czarnych SUV-ów, radiowozów i białych furgonetek.

Schwytany prezydent Wenezueli Nicolás Maduro już w Nowym Jorku

Maduro został przewieziony do Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Przed wejściem do budynku zgromadził się tłum ludzi, wielu z nich wiwatowało i trzymało wenezuelskie flagi.

Powiązane z Białym Domem konto Rapid Response 47 opublikowało w serwisie X nagranie, na którym widać, jak obalony prezydent Wenezueli w kajdankach jest prowadzony przez agentów agencji antynarkotykowej DEA. Materiał podpisano „perp walked”, co oznacza publiczne eskortowanie zatrzymanego, zwykle skutego kajdankami.