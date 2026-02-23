Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN ma się rozpocząć o godz. 11. Cel spotkania jest jeden: wyłonienie pięciu kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W maju kończy się bowiem kadencja sprawującej tę funkcję Małgorzaty Manowskiej.

Będzie nowy I prezes Sądu Najwyższego. Za nami prawybory w Izbie Cywilnej

Od tygodni w kuluarowych rozmowach sędziowie wskazywali, że kandydować będzie prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński, który jest też uważany za faworyta w tym wyścigu. – Zamierzam kandydować na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jestem gotowy podjąć się trudnego zadania, jakim jest kierowanie tym sądem, w poczuciu odpowiedzialności za Sąd Najwyższy i wymiar sprawiedliwości – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Kapiński.

Jak ustaliliśmy, jego kontrkandydatem będzie Mariusz Załucki z Izby Cywilnej. – Potwierdzam, że Izba Cywilna przeprowadziła prawybory, w których uzyskałem 60 proc. poparcia, stając się jednocześnie jedynym kandydatem tej izby w zbliżających się wyborach. Traktuję to jako duże zaufanie i zobowiązanie do poszukiwania poparcia w innych izbach, a także, w razie przedstawienia przez zgromadzenie ogólne, do ubiegania się, by pan prezydent to mi powierzył urząd pierwszego prezesa SN – informuje sędzia Załucki odpowiadając na pytania „Rzeczpospolitej”.

Załucki jest profesorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej i prawie międzynarodowym prywatnym. Wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim i na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Został powołany do Sądu Najwyższego w 2022 r. Zanim założył łańcuch sędziowski wykonywał zawód adwokata.