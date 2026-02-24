– Nasz udział w tym posiedzeniu legitymizowałby nowego I prezesa, a naszym zdaniem doszło do nieprawidłowości przy powołaniu obecnej prezes Małgorzaty Manowskiej. W konsekwencji nie ma ona prawa do zwołania zgromadzenia. Problem ten potwierdza szereg orzeczeń międzynarodowych trybunałów – mówił sędzia Laskowski.

Co dalej? Kolejne podejście do wyboru kandydatów na I prezesa SN odbędzie się w środę. Druga próba zapewne także nie przyniesie rozstrzygnięcia z uwagi na prawdopodobny ponowny brak kworum. Dopiero trzeci termin może być skuteczny. Wskazuje na to arytmetyka. Nawet jeśli tzw. starzy sędziowie zbojkotują wybory, to kworum wynoszące 32 sędziów zapewne zostanie osiągnięte. W SN zasiada już bowiem 56 tzw. nowych sędziów. Ich obecność pozwoli zatem na uznanie ewentualnego wyboru za ważny. Oznacza to, że niezależnie od postawy starszego pokolenia sędziów SN, wybór I prezesa tego sądu powiedzie się.

Kto będzie nowym I prezesem Sądu Najwyższego? Są pierwsze kandydatury

Jakie nazwiska mogą trafić na biurko prezydenta? Oficjalnych kandydatur na kandydatów jeszcze nie ma, a zgłoszenia dokonywane będą dopiero podczas Zgromadzenia Ogólnego. Pewne jest już jednak, że kandydować nie będzie Małgorzata Manowska. W niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” wykluczyła ona ubieganie się o kolejną kadencję. Jak tłumaczy, jednym z powodów jej decyzji jest chęć uniknięcia chaosu. Gdyby Manowska zdecydowała się kandydować, to zgodnie z ustawą prezydent musiałby wyznaczyć osobę do prowadzenia Zgromadzenia Ogólnego. A do tego potrzebna jest kontrasygnata premiera, na którą raczej nie ma co liczyć. W rezultacie wybory kandydatów na I prezesa SN mogłyby zostać zablokowane.

– Uważam też, że na czele Sądu Najwyższego potrzebna jest nowa osoba, świeża krew. (…) Jest wielu godnych kandydatów wśród sędziów SN. Ja też mam swojego faworyta, ale dopóki nie wyrazi zgody podczas zgromadzenia na kandydowanie, nie chciałabym ujawniać jego nazwiska. Nietrudno natomiast się domyślić, że jest to sędzia, który zagwarantuje kontynuację mojej – umiarkowanej, nieagresywnej, ale też niesłużalczej – polityki – zdradziła „Rzeczpospolitej” Małgorzata Manowska.

Jak ustaliliśmy, kandydatem na I prezesa SN będzie prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński. Część rozmówców przewiduje wysokie poparcie jego kandydatury. Potencjalnym następcą prezes Manowskiej jest też Mariusz Załucki z Izby Cywilnej, który poinformował nas, że w wyniku przeprowadzonych prawyborów jest jedynym kandydatem tej izby.

Ostatnie słowo będzie należało jednak do Karola Nawrockiego. Zgodnie z procedurą, niezwłocznie po wyłonieniu kandydatur przez Zgromadzenie Ogólne są one przesyłane do prezydenta, który dokonuje ostatecznego wyboru I prezesa SN. Co ważne, głowa państwa nie jest przy tym związana żadnym terminem na powołanie.