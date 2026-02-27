Skargi dotyczą kobiety, której odmówiono świadczenia pielęgnacyjnego na opiekę nad niepełnosprawnym synem. Urzędnicy wskazali, że pozostawała ona w stosunku pracy, co w ich ocenie wykluczało możliwość przyznania świadczenia. Stanowisko to opierało się na art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r. stanowił, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom "jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej".

Kobieta próbowała uzyskać świadczenie trzykrotnie. Za każdym razem argumentowała, że "rezygnacja z zatrudnienia" nie wyklucza pozostawania w stosunku pracy, jeśli opiekun pozostaje na urlopie wychowawczym. Argumentacja ta jednak została odrzucona przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne.

Sprawa się jednak nie zakończyła, bowiem kobieta złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przystąpił do nich rzecznik praw obywatelskich, wskazując, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 grudnia 2025 r. (sygn. SK 50/22) stwierdził niekonstytucyjność art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim wyłącza prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wobec osoby przebywającej na urlopie wychowawczym i sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

RPO: rola KPRM ma charakter techniczny i nie może polegać na weryfikowaniu ważności czy legalności orzeczeń

RPO podkreśla, że wyrok zapadł w prawidłowym formalnie składzie, mimo to nie został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Dalej zwraca uwagę, że nie jest to pierwsze orzeczenie, którego rząd nie opublikował. Od marca 2024 r. Rządowe Centrum Legislacji na polecenie Prezesa Rady Ministrów odmawia publikowania wszelkich orzeczeń TK.