Czy można stosować nieopublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?

Błąd proceduralny pytania prawnego do SN uniemożliwił mu wydanie we wtorek uchwały, czy i w jakim zakresie nieopublikowany wyrok TK może być stosowany.
Sprawa dotyczyła pytania prawnego, jakie do Sądu Najwyższego skierował Sąd Apelacyjny w Krakowie. Jeśli pytanie zostanie poprawione, niewykluczone, że SN na nie odpowie. Jak powiedziała Monika Koba, sędzia sprawozdawca, waga tego pytania jest ogromna.
Jak wiadomo od wielu miesięcy premier nie zezwala na publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony TK wielokrotnie wskazywał w swych orzeczeniach, że obowiązują one od chwili ich ogłoszenia bez czekania na ich publikację, która jednak winna być niezwłoczna.
Kwestia skuteczności takiego nieopublikowanego wyroku TK wynikła w sprawie gospodarczej, w której przedsiębiorca i spółka z o.o. domagali się od kontrahentki zwrotu 105 tys. zł zaliczki udzielonej jej na poczet wynagrodzenia za prace remontowe, i Sąd Okręgowy w Krakowie kwotę tę im zasądził. Pozwana złożyła apelację i wniosek o zwolnienie jej z opłaty sądowej, ale SA go nie uwzględnił, a jej zażalenie na to rozstrzygnięcie oddalił jako niedopuszczalne przez prawo. Minęły trzy lata i pozwana wystąpiła o wznowienie postępowania. Jako podstawę wskazując fakt, że w wyroku z 8 maja 2024 r. TK uznał za niekonstytucyjny przepis, w jakim uniemożliwiał zaskarżanie postanowień oddalających wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji wydanych przez sąd II instancji. Natomiast według powodów nieopublikowany wyrok TK nie wywołuje skutków, ze względu na to, że w składzie orzekał tzw. dubler, po drugie, trzymiesięczny termin na wystąpienie o wznowienie postępowania jeszcze nie biegnie, więc wniosek pozwanej jest przedwczesny.
W tej sytuacji Sąd Apelacyjny w Krakowie, sędziowie Grzegorz Krężołek, Rafał Dzyr i Beata Kurdziel skierowali do SN pytanie prawne: Czy nieopublikowany wyrok TK stwierdzający niezgodność z Konstytucją przepisu ustawowego jest dostateczną podstawą dla potwierdzenia, że skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na podstawie tego przepisu opiera się na ustawowej podstawie wznowienia wskazanej w art. 401[1] k.p.c., a termin do jej wniesienia, o jakim mowa w art. 407 par. 2 k.p.c. należy uznać za otwarty?
Przytaczając różne stanowiska SA podkreślił, że zgodnie z Konstytucją RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne i wiążą nie tylko uczestników postępowania, których sprawa w TK dotyczyła, ale również wszystkie inne podmioty, w tym organy władzy wykonawczej i sądowniczej, które są zobowiązane do ich wdrażania. Co się zaś tyczy bezpośrednio tej sprawy, to kluczowym kryterium decydującym o dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania, jest to, czy w wyroku TK jest stanowcze stwierdzenie o niekonstytucyjności określonego przepisu, a w tej sprawie tak było.
O niepodjęciu uchwały zadecydowało zaś to, że SA w tej sprawie był sądem I instancji, a tylko II instancja ma możliwość kierowania do SN pytań prawnych, jeśli więc ta sprawa w Krakowie przejdzie do II instancji, to takie pytanie SA będzie mógł złożyć ponownie – wskazała sędzia Koba.
Sygnatura akt: III CZP 32/25
