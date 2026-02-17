Czy można stosować nieopublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?

Błąd proceduralny pytania prawnego do SN uniemożliwił mu wydanie we wtorek uchwały, czy i w jakim zakresie nieopublikowany wyrok TK może być stosowany.

Reklama Reklama

Sprawa dotyczyła pytania prawnego, jakie do Sądu Najwyższego skierował Sąd Apelacyjny w Krakowie. Jeśli pytanie zostanie poprawione, niewykluczone, że SN na nie odpowie. Jak powiedziała Monika Koba, sędzia sprawozdawca, waga tego pytania jest ogromna.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane

Jak wiadomo od wielu miesięcy premier nie zezwala na publikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony TK wielokrotnie wskazywał w swych orzeczeniach, że obowiązują one od chwili ich ogłoszenia bez czekania na ich publikację, która jednak winna być niezwłoczna.

Nieuwzględniony wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej

Kwestia skuteczności takiego nieopublikowanego wyroku TK wynikła w sprawie gospodarczej, w której przedsiębiorca i spółka z o.o. domagali się od kontrahentki zwrotu 105 tys. zł zaliczki udzielonej jej na poczet wynagrodzenia za prace remontowe, i Sąd Okręgowy w Krakowie kwotę tę im zasądził. Pozwana złożyła apelację i wniosek o zwolnienie jej z opłaty sądowej, ale SA go nie uwzględnił, a jej zażalenie na to rozstrzygnięcie oddalił jako niedopuszczalne przez prawo. Minęły trzy lata i pozwana wystąpiła o wznowienie postępowania. Jako podstawę wskazując fakt, że w wyroku z 8 maja 2024 r. TK uznał za niekonstytucyjny przepis, w jakim uniemożliwiał zaskarżanie postanowień oddalających wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji wydanych przez sąd II instancji. Natomiast według powodów nieopublikowany wyrok TK nie wywołuje skutków, ze względu na to, że w składzie orzekał tzw. dubler, po drugie, trzymiesięczny termin na wystąpienie o wznowienie postępowania jeszcze nie biegnie, więc wniosek pozwanej jest przedwczesny.