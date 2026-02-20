Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sprawa aborcji w Oleśnicy. Małgorzata Manowska vs prokuratura. Jest decyzja sądu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał rację prokuratorze, która odmówiła przyjęcia zażalenia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji w 37. tygodniu ciąży. Zabieg przeprowadziła lek. Gizela Jagielska.

Publikacja: 20.02.2026 10:47

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, chodzi o głośną sprawę pani Anity, która jesienią 2024 r. chciała dokonać aborcji w 36. tygodniu ciąży. Kobieta była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na późnym etapie ciąży dowiedziała się, że dziecko może cierpieć na wrodzoną łamliwość kości. W łódzkim szpitalu kobiecie zaproponowano „zakończenie ciąży” przez cesarskie cięcie pod narkozą. Lekarze odmówili dokonania zabiegu metodą indukcji asystolii u płodu. Polega ona na wstrzyknięciu płodowi chlorku potasu. Zabieg przerwania ciąży przeprowadziła lek. Gizela Jagielska, która pracowała wówczas w szpitalu w Oleśnicy.

Czytaj więcej

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Prawo karne
Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury ws. Gizeli Jagielskiej

Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Okoliczności aborcji dokonanej przez lekarkę badała Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, która 2 grudnia 2025 r. zdecydowała o umorzeniu postępowania. Śledczy uznali, że przerwanie ciąży przez lek. Gizelę Jagielską oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie nosiły „znamion czynu zabronionego”. W połowie grudnia zażalenie na tę decyzję złożyła Małgorzata Manowska, wskazując, że jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest upoważniona do reprezentowania tego organu. Prawo do zaskarżenia decyzji wywiodła z przepisu art. 306 § 1a pkt. 2 k.p.k., z którego wynika, że na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie instytucji państwowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Prokurator odmówił przyjęcia zażalenia jako wniesionego przez osobę nieuprawnioną. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może złożyć każda osoba. Jednak zawiadomienie skierowane przez instytucję państwową winno wiązać się z jej działalnością bądź dotyczyć przestępstwa ujawnionego w związku z wykonywaniem jej zadań.

Czytaj więcej

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska
Prawo karne
Aborcja w Oleśnicy. Prokuratura odmawia Małgorzacie Manowskiej
Reklama
Reklama

Sąd: decyzja prokuratora była zasadna

Małgorzata Manowska nie dała za wygraną i złożyła zażalenie na zarządzenie prokuratora. Sprawa znalazła swój finał przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, który w czwartek 19 lutego nie uwzględnił zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie.

„W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że niewątpliwie informacja o przestępstwie będącym przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy nie została powzięta przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego w związku z działalnością instytucji państwowej, którą reprezentuje. Przepis art. 304 § 2 k.p.k. co prawda nakłada na m.in. instytucję państwową obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu, jednak informacja o tym musi być powzięta w związku z działalnością danej instytucji. Interpretując ten przepis w kontekście przepisu art. 306 § 1a k.p.k., który wskazuje, jakim podmiotom przysługuje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, nie można – zdaniem Sądu – zignorować konieczności istnienia interesu prawnego (tzw. gravamen) danej instytucji w zaskarżeniu rozstrzygnięcia” – przekazała w komunikacie Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 

Postanowienie sądu jest prawomocne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Społeczeństwo Aborcja Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Prawo Karne Małgorzata Manowska
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
Nieruchomości
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
Prawo drogowe
Sąd: odstawienie prawej nogi to błąd eliminujący kierowcę
Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
1978,49 zł renty z ZUS od 1 marca. Te choroby uprawniają do świadczenia
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama