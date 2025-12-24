Reklama
Aborcja w Oleśnicy. Prokuratura odmawia Małgorzacie Manowskiej

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy odmówiła przyjęcia zażalenia Małgorzaty Manowskiej na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji w 37. tygodniu ciąży. Zabieg przeprowadziła lek. Gizela Jagielska.

Publikacja: 24.12.2025 09:12

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Chodzi o głośną sprawę pani Anity, która jesienią ubiegłego roku chciała dokonać aborcji w 36. tygodniu ciąży na podstawie przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia pacjentki.

Kobieta była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na późnym etapie ciąży dowiedziała się, że dziecko może cierpieć na wrodzoną łamliwość kości. W szpitalu w Łodzi pacjentce zaproponowano „zakończenie ciąży” przez cesarskie cięcie pod narkozą, lekarze odmówili jednak dokonania zabiegu metodą indukcji asystolii u płodu. Polega ona na wstrzyknięciu płodowi chlorku potasu. Zabieg przerwania ciąży przeprowadziła lek. Gizela Jagielska ze szpitala w Oleśnicy.

Dlaczego prokuratura umorzyła śledztwo

O sprawie było głośno w kwietniu po tym, jak kandydat na prezydenta i europoseł Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy, by – jak twierdził – dokonać „zatrzymania obywatelskiego” lekarki. W wyniku jego działań przez kilkadziesiąt minut nie była ona w stanie wykonywać swoich obowiązków, mimo że była na dyżurze.

Okoliczności aborcji dokonanej przez lekarkę badała Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, która 2 grudnia zdecydowała o umorzeniu postępowania. Śledczy uznali, że przerwanie ciąży przez lek. Gizelę Jagielską oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały „znamion czynu zabronionego”.

W połowie grudnia zażalenie na tę decyzję złożyła Małgorzata Manowska, wskazując, że jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest upoważniona do reprezentowania tego organu. Prawo do zaskarżenia decyzji wywiodła z przepisu art. 306 § 1a pkt 2 k.p.k., z którego wynika, że na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie instytucji państwowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Prawo karne
Małgorzata Manowska reaguje na decyzję prokuratury ws. Gizeli Jagielskiej

Prokuratura: zażalenie wniesione przez osobę nieuprawnioną

Jak informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prokurator odmówił przyjęcia zażalenia jako wniesionego przez osobę nieuprawnioną. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może złożyć każda osoba. Jednak zawiadomienie skierowane przez instytucję państwową winno wiązać się z jej działalnością bądź dotyczyć przestępstwa ujawnionego w związku z wykonywaniem jej zadań.

Jak czytamy w komunikacie, przyjęty w art. 304 § 2 k.p.k. zwrot „w związku ze swą działalnością” jest szerszym pojęciem niż „w ramach prowadzonej działalności” i obejmuje nie tylko informacje o przestępstwie godzącym w dobro instytucji i dotyczącym jej bezpośrednio, ale również informacje o przestępstwach ściganych z urzędu, o których dowiedziano się, wykonując czynności ustawowe lub statutowe. Prokuratura zauważa, że wśród kompetencji Pierwszego Prezesa SN nie wskazano jego aktywności w zakresie monitorowania mediów i składania zawiadomień o przestępstwach powszechnych w imieniu Sądu Najwyższego. Nie zachodzą także przesłanki do przyznania dr hab. Małgorzacie Manowskiej uprawnień innej osoby zawiadamiającej o przestępstwie przewidzianych w art. 306 § 1a pkt 3 k.p.k., gdyż przedmiot postępowania nie mieści się w katalogu przestępstw wymienionych w tym przepisie, a ponadto postępowanie karne nie zostało wszczęte w wyniku jej zawiadomienia.

Zarządzenie prokuratora jest nieprawomocne. Małgorzacie Manowskiej przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do sądu.

Jest decyzja prokuratury w głośnej sprawie aborcji w 9. miesiącu ciąży
Prawo karne
Jest decyzja prokuratury w głośnej sprawie aborcji w 9. miesiącu ciąży

