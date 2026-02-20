Chcemy łagodniejszych kar. Polacy pozytywnie o propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapytaliśmy, co o propozycji zniesienia kary pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych sądzą Polacy. Z przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” sondażu IBRiS wynika, że 23,5 proc. badanych ocenia ten pomysł zdecydowanie dobrze, a kolejne 37,7 proc. dobrze. Oznacza to, że 61,2 proc. ankietowanych jest za propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości. Raczej źle do rozwiązania tego odnosi się 14,4 proc. respondentów, a 15 proc. zdecydowanie źle. Zdania w tej sprawie nie ma 9,4 proc. badanych.

Nieco większymi zwolennikami złagodzenia kar za obrazę uczuć religijnych są kobiety. Pomysł ten popiera 64 proc. pań i 58 proc. mężczyzn. Proponowane przez resort rozwiązanie najlepiej oceniają najstarsi. Łącznie 78 proc. badanych powyżej 70. roku życia ocenia je raczej dobrze albo zdecydowanie dobrze. Najmniej zwolenników tego pomysłu – 44 proc. – jest w grupie wiekowej od 60-69 lat.

Zniesienie kary więzienia za obrazę uczuć religijnych najchętniej popierają mieszkańcy największych miejscowości. Za tym pomysłem jest 76 proc. mieszkańców dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców. Mniej zwolenników pomysł ten ma wśród mieszkańców wsi – 58 proc. i małych miast – 56 proc. Niewielkie różnice w ocenie proponowanego rozwiązania występują w zależności od poziomu wykształcenia. Pozytywnie propozycję tę ocenia 62 proc. osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, 58 proc. z wykształceniem średnim i 65 proc. z wykształceniem wyższym.

Zróżnicowanie poparcia dla złagodzenia kar za obrazę uczuć religijnych widoczne jest za to w zależności od preferencji politycznych. Za tym rozwiązaniem najliczniej – 86 proc. – opowiadają się osoby głosujące w ostatnich wyborach parlamentarnych na Nową Lewicę, zaraz za nimi są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (78 proc.) i – co zaskakujące – Konfederacji (74 proc.). Mniej chętnie pomysł ministerstwa pozytywnie oceniają osoby, które głosowały na Trzecią Drogę (59 proc.) i PiS (21 proc.). Wśród tych ostatnich ponad połowę (59 proc.) stanowią przeciwnicy proponowanej zmiany.

Sondaż zaskakuje. „Mamy społeczeństwo od wielu lat karmione przez polityków populizmem penalnym.”

Zaskoczenia wynikami sondażu nie kryje dr Wojciech Górowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Nie spodziewałem się aż tak wyraźnego poparcia dla propozycji zniesienia kary pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych. Wyniki badania pokazują bowiem, jak duża jest potrzeba modyfikacji tego przepisu, a to zaskakuje. Mamy bowiem bardzo punitywne społeczeństwo, od wielu lat karmione przez polityków populizmem penalnym. Sondaż świadczy też o obecnym wśród Polaków przekonaniu, że obraza uczuć religijnych to nie jest zachowanie zasługujące na karę więzienia, która jest dla nas czymś normalnym, zwyczajnym za pospolite przestępstwa – mówi dr Górowski.