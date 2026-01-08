Aktualizacja: 08.01.2026 07:49 Publikacja: 08.01.2026 04:45
Zdjęcie ilustracyjne. Łańcuch sędziowski i zbiór karny w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
Foto: Darek Delmanowicz/PAP
Jest to drobny krok w dobrym kierunku i wykonuje on wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rabczewska przeciwko Polsce, ale niestety w niepełnym zakresie. Od lat trybunał ten podkreśla, że za obrazę uczuć religijnych nie może grozić kara pozbawienia wolności. W tej sprawie strasburski trybunał uznał jednak nie tylko, że za to przestępstwo nie można trafić do więzienia, ale także, że tak skonstruowany przepis jest za szeroko stosowany przez sądy i w sposób nieproporcjonalny narusza swobodę wypowiedzi.
Czytaj więcej
Kara pozbawienia wolności nie będzie już groziła za obrazę uczuć religijnych – to główne założeni...
Takich zmian dokonały: Wielka Brytania, Holandia, Malta, Irlandia, Grecja i państwa te nadal dobrze funkcjonują. W mojej ocenie i w ocenie HFPC przestępstwo to powinno zostać całkowicie wyeliminowane z kodeksu karnego. W obecnym brzmieniu prawo umożliwia karanie nawet wtedy, kiedy poziom zagrożenia uczuć religijnych nie jest duży i niestety do takich przypadków nierzadko dochodzi. Nie widzę potrzeby utrzymywania tego przepisu. Mamy bowiem inne zapisy, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności za wypowiedzi zagrażające pokojowi religijnemu albo uderzające w czyjeś wartości. Mam na myśli m.in. art. 257 k.k., czyli napaść z powodu przynależności religijnej, art. 119 k.k., czyli przemoc lub groźba z powodu m.in. przynależności wyznaniowej czy art. 288 k.k. sankcjonujący zniszczenie mienia i inne. Jeżeli ministerstwo nie decyduje się na wykreślenie przestępstwa obrazy uczuć religijnych, to należałoby go doprecyzować chociażby co do kwestii zamiaru, w jakim ten czyn zabroniony może zostać popełniony.
Nie obawiam się tego, ponieważ – jak wspomniałem – mamy inne przepisy karne i cywilne, które umożliwiają odpowiednią reakcję państwa. Przepis 196 k.k. jest za to stosowany w Polsce za często i nieproporcjonalnie.
Zmiana ta wyeliminuje karę pozbawienia wolności z katalogu kar, które mogłyby być wymierzone za obrazę uczuć religijnych. Reforma nie wpłynie jednak na kwestię stosowania tymczasowego aresztowania czy ścigania z urzędu. Do tymczasowych aresztów w tych sprawach dochodzi niezwykle rzadko, a ściganie publicznoskargowe nadal będzie stosowane. Resort sprawiedliwości przekonuje w uzasadnieniu projektu, że orzekane za to przestępstwo kary grzywny będą łagodniejsze, ale uważam to raczej za pobożne życzenie. Wymiar grzywny zależy bowiem wyłącznie od sędziów, którzy są niezależni i niezawiśli w swoich orzeczeniach.
Zaproponowana zmiana nie wykonuje wyroku w całości, a zgodnie z konwencją jesteśmy zobowiązani do realizowania orzeczeń ETPC. Oznacza to nie tylko wypłatę zadośćuczynienia pani Rabczewskiej, ale także konieczność dostosowania naszego prawa do wyroku.
Nie zgadzam się z tym. Od popełniania przestępstw ludzi nie powstrzymuje wymiar kary, ale jej nieuchronność. Jest to widoczne w szczególności w naszym systemie, w którym na prawomocny wyrok trzeba czekać latami. Jestem przekonany, że wyeliminowanie kary pozbawienia wolności nie zachęci do popełniania tego przestępstwa.
Te twierdzenia to nieprawda. Prawo nie zachęca do bezkarności. Mamy inne przepisy, które można zastosować i art. 196 k.k. nie jest potrzebny, a generuje niezgodne z Konwencją ingerencje w wolność wypowiedzi. Część państw zniosła to przestępstwo i nie zaobserwowano wzrostu tego typu przestępczości.
Czytaj więcej
Trzy aktywistki, oskarżone o rozklejanie wokół płockiego kościoła nalepek z Matką Boską Częstocho...
Z danych za lata 2016-2024 wynika, że w okresie tym toczyło się 179 spraw dotyczących obrazy uczuć religijnych. Orzeczenia wydano wobec 389 osób. Mowa zatem o kilkudziesięciu przypadkach w roku. Nie jest to duża skala, ale nawet taka liczba postępowań może wywołać efekt mrożący. Sprawy te najczęściej dotyczą niszczenia przedmiotów związanych z kultem religijnym: oddanie moczu w świątyni, zdjęcie krzyża ze ściany, zniszczenie figurki Matki Boskiej. Do przestępstwa tego sądy zaliczają także złośliwe przeszkadzanie w odprawianiu obrzędu. Wątpię jednak, czy wszystkie z tych czynów kwalifikują się do obrazy uczuć religijnych.
Podejrzewam, że prezydent nie będzie skłonny do podpisania tej ustawy. Nie powinno to jednak powstrzymywać rządzących od wykonywania wyroków ETPC i modernizacji polskiego prawa. Nie bardzo widzę też możliwość kompromisu dotyczącego budowy przepisu, w którym nowelizacja niewiele zmienia. Nie ma tu czego negocjować.
dr Piotr Kładoczny jest prawnikiem, wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkiem zespołu ekspertów prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sytuacja w Wenezueli pokazuje utrwalanie się podziału na kilka sfer wpływów, w których mocarstwa mogą sobie robi...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Wraz z Nowym Rokiem wchodzą w życie cztery rozporządzenia dotyczące wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas