Pułapka braku jednolitości

Na razie do zorganizowania „wyborów” zgłaszają się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Niektórzy prezesi sądów gotowi są zwołać zgromadzenia sędziów, na których ci mieliby wyrazić swoje zdanie o kandydatach. Tylko co się stanie, jeśli różne zgromadzenia sędziowskie przyjmą odmienne zasady wyłaniania swoich faworytów? Historia zna przypadki, gdy różne zgromadzenia sędziów stosowały różne metody wyrażania opinii o kandydatach na wolne stanowiska sędziowskie.

Dziś pod ostrzałem krytyki jest pomysł, by każdy sędzia mógł poprzeć aż 15 osób. A co, jeśli część zgromadzeń uzna, że uczciwszy i bardziej reprezentatywny jest system „jeden sędzia – jeden głos” (lub maksymalnie trzy wskazania)? Jak w takim chaosie porównać wyniki? Co zrobić, gdy część prezesów odmówi zwołania zgromadzeń? Nie ma jednolitego samorządu sędziowskiego, a zgromadzeń sędziów jest w Polsce ponad 400. Dlatego Sejm, przerzucając odpowiedzialność za dostarczenie opinii na sędziów, zamawia sobie kłopoty. Sejm nie musi w uchwale dekretować każdego technicznego detalu, ale musi wskazać jeden, neutralny ośrodek koordynujący, który dostarczy sędziom jasną „mapę drogową”. Bez tego plan B utonie w proceduralnym bałaganie.

Logistyka to nie polityka

Żeby opiniowanie spełniło swoją funkcję, musi w nim wziąć udział większość sędziów. Legitymacja tego procesu zależy od zaufania. Jeśli organizacja procesu zostanie powierzona Ministerstwu Sprawiedliwości i nominowanym przez resort prezesom, wynik zawsze będzie obarczony cieniem podejrzeń o sterowalność.

Z punktu widzenia operacyjnego, zebranie rzetelnych, anonimowych opinii od blisko dziesięciu tysięcy sędziów to zadanie porównywalne do badań ankietowych. It’s not rocket science. Wymaga jednak doświadczenia w realizacji takich przedsięwzięć, którego – przy całym szacunku – ani resort sprawiedliwości, ani prezesi sądów nie posiadają. Na razie na stole mamy przepis na frekwencyjną i merytoryczną katastrofę. O jej skali posłowie przekonają się za jakiś miesiąc, gdy będzie już za późno. Ale być może komuś zależy, aby przeprowadzić cały proces w taki sposób, że wezmą w nim udział wyłącznie sędziowie sympatyzujący z ministrem Żurkiem?

Sejm jako gospodarz, a nie fasada

Politycy partii tworzących „Koalicję 15 października” obiecywali „oddanie KRS sędziom”, więc to oni potrzebują rzetelnych „prawyborów”, a nie ministerstwo lub liderzy sędziowskich organizacji. Krytycy z prawej strony podnoszą alarm, że to próba obejścia ustawy. Niekoniecznie. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 11a ust. 6 ustawy o KRS (uchwalonej nota bene przez Zjednoczoną Prawicę), jest nawet zobowiązany do zasięgania informacji o kandydatach.