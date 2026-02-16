Z tego artykułu się dowiesz: Jakie przesłanki skłoniły prezesów sądów apelacyjnych do poparcia prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa?

Jakie zmiany legislacyjne rozważane są w kontekście reformy Krajowej Rady Sądownictwa?

Na czym polega proponowany plan prawyborów do KRS według prezesów sądów apelacyjnych?

Jakie są argumenty za i przeciw przeprowadzaniu prawyborów wśród sędziów?

Jak mają być przeprowadzone głosowania sędziów w ramach prawyborów?

Zbliża się koniec kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowska część została wybrana przez posłów. Jej kadencja upływa 11 maja i do tego czasu należy wybrać nowy skład Rady. Przed kilkoma dniami ruszyła procedura wyboru nowych członków KRS na podstawie obecnych, kwestionowanych przepisów. Sposób jej ukształtowania przez Sejm jest bowiem powodem podważania legalności tego organu nie tylko przez prawników i polityków, ale także przez sądy polskie i europejskie.

Reklama Reklama

Reforma KRS na stole prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd ma plan B

Receptą ma być nowelizacja ustawy o KRS, która odbiera Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków Rady i przywraca to uprawnienie środowisku sędziowskiemu. Reforma ta trafiła na biurko Karola Nawrockiego 5 lutego. Prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, jednak na jego podpis raczej nie ma co liczyć. W konsekwencji rządzący od kilku miesięcy mówią o planie B na KRS, czyli swoistych prawyborach wśród sędziów.

Pomysł ten sprowadza się do przeprowadzenia, w założeniu, powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborów wśród wszystkich sędziów w Polsce i wyłonieniu w ten sposób 15 kandydatów na członków KRS, których wybór w oparciu o obowiązujące przepisy zatwierdzi w głosowaniu Sejm.