Naczelny Sąd Administracyjny
Tak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie dotyczącej naruszenia RODO.
Spór trafił na wokandę za sprawą klientki banku. Kobieta poskarżyła się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), że jej bank, w którym ma konto, dopuścił się bezprawnego przetwarzania jej danych osobowych. Konkretnie chodziło o to, że dzień po tym, jak wycofała zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów marketingowych w systemie bankowości elektronicznej, bank i tak podjął telefoniczną próbę kontaktu, żeby przedstawić jej ofertę marketingową. Klientka tłumaczyła, że złożyła reklamację. A bank przyznał, że zaistniała sytuacja była wynikiem nieprawidłowego obiegu informacji.
Gdy UODO zajął się skargą, bank bronił się, że pozyskał i obecnie przetwarza dane osobowe klientki w związku z umową rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie kwestionował, że wykonał do niej telefon już po cofnięciu zgody na działania marketingowe, ale był to efekt wcześniej wygenerowanej kampanii marketingowej. Instytucja zapewniła, że po odnotowaniu wycofania zgody nie przetwarzała już więcej jej danych osobowych w celach marketingu telefonicznego. Te tłumaczenia nie powstrzymały prezesa UODO przed ukaraniem banku. I choć skończyło się tylko na upomnieniu, nie miał wątpliwości, że w sprawie doszło do naruszenia RODO.
Przypomniał, że przepisy uzależniają możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego od uzyskania odpowiednich zgód. Bank przy wykorzystaniu do prowadzenia marketingu bezpośredniego połączeń i wiadomości telefonicznych miał więc obowiązek uzyskania zgody. I choć podstawą w tym przypadku nie był bezpośrednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to taka powinność wynikała wprost z art. 172 ust. 1 ówczesnego prawa telekomunikacyjnego (obecnie kwestię tę reguluje art. 398 prawa komunikacji elektronicznej). Prezes UODO zauważył, że na dzień prowadzenia kampanii reklamowej bank nie dysponował już zgodą klientki na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Nie istniał więc uzasadniony prawnie interes banku, który byłby nadrzędny nad interesem klientki i uzasadniał przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jak podkreślili urzędnicy, kobieta, cofając zgodę na marketing telefoniczny, oczekiwała, że jej dane nie będą nadal przetwarzane w tym celu.
Bank nie zgodził się z taką wykładnią przepisów. Zaskarżył upomnienie, ale przegrał. Najpierw racji nie przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Nie przekonała go argumentacja skarżącego banku, że wycofanie zgody udzielonej na podstawie art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego, nie skutkuje ustaniem legalności przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. WSA podkreślił, że klientka wycofała zgodę na kontakt telefoniczny, w celu marketingu bezpośredniego, który stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO, a mimo to doszło do kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty marketingowej. A skoro tak, to nie miał wątpliwości, że nie było to działanie ani legalne, ani prawidłowe. Bank nie wykazał bowiem, aby w spornym przypadku zachodziła jakakolwiek inna przesłanka z art. 6 ust. 1 RODO, która stanowiłaby o legalności procesu przetwarzania danych osobowych.
Czytaj więcej
Sam numer telefonu przekazany bez żadnych innych danych i wykorzystany do akcji telemarketingowej...
Podobnie uznał NSA. Podkreślał, że w sprawie chodziło o próbę jednorazowego kontaktu telemarketingowego. Przy czym nikt nie kwestionuje tego, że bank dokonał tej próby kontaktu w celach marketingowych przez kanał telefoniczny, co do którego wymagana była zgoda na podstawie ówczesnego art. 172 prawa telekomunikacyjnego, która została cofnięta. I NSA nie miał wątpliwości, że w spornym przypadku doszło do naruszenia. Przypomniał, że art. 6 ust. 1 RODO określa zamknięty katalog przesłanek, które muszą być wskazane, żeby przetwarzanie danych osobowych było legalne i prawidłowe. W tej konkretnej sprawie w grę wchodziła przesłanka z lit. f tej regulacji, tj. przetwarzania danych osobowych klientki banku, która udzieliła np. zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego również telefonicznie. Niemniej na tej podstawie dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Odnosząc się tylko do spornego marketingu przy pomocy telefonu, NSA uznał zaś, że do naruszenia doszło.
Nie można bowiem powiedzieć, że po stronie administratora, czyli banku, był jakiś uzasadniony prawnie chroniony interes, który byłby ważniejszy i istotniejszy niż interes klientki. Pojęcia interesu administratora i osoby trzeciej różnią się co do zakresu. Chroni się przede wszystkim osoby, których proces ten dotyczy przed nieuprawnionym naruszeniem danych osobowych. Jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Mariusz Kotulski, w sprawie ten proces był nieuprawniony, ponieważ zgoda na telefoniczny kontakt z tą osobą została cofnięta skutecznie. Zdaniem NSA sporny przypadek może być przestrogą na przyszłość, że obieg informacji dotyczących zgód oraz ich ewentualnego wycofania powinien być szybszy i niepozostawiający wątpliwości.
Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: III OSK 378/23
Dostęp do danych o cenach transakcyjnych jest już otwarty, ale korzystanie z RCN nie jest łatwe, więc nie każdy...
Czynność właściwego koordynowania pedałów przyspieszenia i sprzęgła oraz ich użycia wpisuje się zarówno w prawid...
1 marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur z ZUS, w wyniku której świadczenia wzrosną o 5,3 proc. Wyższa będzie...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas