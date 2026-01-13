Spółka zastrzegła, że w ramach tej skróconej informacji podawany był link do pełnej klauzuli informacyjnej administratora. Po odczytaniu klauzuli informacyjnej konsultant zwracał się z pytaniem o zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych w celach marketingowych. Administrator dostawał dane tylko osób, które wyraziły na to zgodę. Inne były zaś usuwane, poza pozostawieniem numeru telefonu na tzw. „czarnej liście” w celu zablokowania możliwości połączenia się z nim przez konsultanta w przyszłości. Z wyjaśnień spółki wynikało, że spółka w ramach akcji marketingowej dysponowała numerem telefonu, który pozyskała na zlecenie administratora z ogólnodostępnego źródła, tj. internetu. Niemniej podkreślała, że dane te zostały przetworzone wyłącznie w celu wykonania kontaktu na zlecenie administratora, czyli szkoły językowej. Dane skarżącego nie zostały udostępnione na rzecz innych osób lub podmiotów. Spółka przetworzyła te dane wyłącznie na zlecenie administratora zgodnie z zawartymi umowami.

Spółka broniła się też, że skoro nie była ani nie jest administratorem danych skarżącego, to nie spełniała obowiązku informacyjnego wobec skarżącego. Nie mogła go wypełnić w sposób opisany w załączonym skrypcie rozmowy, bo połączenie zostało przerwane. Firma przekonywała również, że nie posiada informacji, aby ta konkretna osoba zażądała w jakikolwiek sposób realizacji swoich praw z zakresu ochrony danych osobowych telefonicznie, mailowo czy korespondencyjnie.

Czy numer telefonu to dana osobowa?

Te argumenty nie przekonały prezesa UODO. W jego ocenie, choć numer telefonu nie określa bezpośrednio tożsamości osoby fizycznej, to jest informacją, która umożliwia bezpośredni kontakt z określoną osobą, a samo ustalenie tożsamości nie wymaga poniesienia nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Sama zatem możliwość skontaktowania się z tą osobą może prowadzić do ustalenia jej tożsamości, a więc numer telefonu stanowi dane osobowe w rozumieniu RODO.

I ostatecznie prezes UODO nakazał firmie telemarketingowej wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych mężczyzny. Konkretnie usunięcie jego numeru telefonu jako przetwarzanego bez podstawy prawnej.

Spółka nie zgodziła się z nakazem. W skardze do sądu administracyjnego przekonywała, że w jej przypadku numer telefonu nie jest daną osobową, bo sam nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby. Może być wyłącznie podstawą dla podjęcia określonych czynności w celu identyfikacji posiadacza numeru, tj. abonenta lub osoby, która faktycznie używa danego numeru.