O tym, że prezydent zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie ma co się specjalnie rozpisywać. Pewnie większość z państwa tak samo się ostatnio zdziwiła, jak po poniedziałku był wtorek. Liczyć na to, że namaszczony przez Prawo i Sprawiedliwość prezydent podpisze ustawę oddającą w ręce sędziów prawo do decydowania o powoływaniu tychże, mógł tylko niepoprawny optymista albo oszołom. W końcu nie po to PiS włożył tyle wysiłku w ograniczenie niezależności sądownictwa i wzmocnienie władzy Sejmu, by teraz tak po prostu te zdobycze oddać. Zwłaszcza, gdy ustawa odbierała prawo udziału w wyborach do KRS dużej części neosędziów.

Czy nowelizacja ustawy o KRS ograniczyłaby chaos w sądach?

W zasadzie cały ten wysiłek legislacyjny sprowadzał się do tego, by pójść na zwarcie i móc obwinić prezydenta o blokowanie zmian. Co prawda nie przybliża nas to rozwiązania konfliktu, który trawi polskie sądy, o czym coraz boleśniej przekonują się obywatele, ale kto by się tym przejmował. W dodatku negatywne skutki tego stanu rzeczy odczuwają na własnej skórze zarówno ci, którzy poparli przy urnach polityków obiecujących rozprawę z kastą, jak i ci, którzy głosowali przeciwko nim.

Dlatego trudno się nie zgodzić ze słowami Karola Nawrockiego, kiedy mówi „Jeśli prawo ustrojowe jest pisane pod interes konkretnej władzy czy wąskiej grupy, to zwykły obywatel zawsze przegrywa – czasem powoli, w ciszy codziennych trudności, a czasem nagle, gdy okazuje się, że nie ma się do kogo odwołać i gdzie szukać sprawiedliwości”.

Tyle tylko, że prezydent zdaje się miał co innego na myśli, bo zaraz potem dodał, że nie może podpisać ustawy, która pod hasłem „przywracania praworządności” w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów. Jeśli ustawa, która oddaje w ręce sędziów kwestie wyboru sędziowskich członków i odbiera tę kompetencję Sejmowi, stanowi według prezydenta „upolitycznienie”, to ja nie mam pytań. Ale w końcu, jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński, żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.