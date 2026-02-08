Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

„Iustitia” ma pomysł, jak uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa bez podpisu Karola Nawrockiego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawiło rozwiązanie dotyczące wyboru sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa w przypadku, gdy projekt nowej ustawy przygotowanej przez resort sprawiedliwości zawetuje prezydent Karol Nawrocki.

Publikacja: 08.02.2026 13:55

Przedstawiciele „Iustitii” podczas konferencji po Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w sprawie Krajowe

Przedstawiciele „Iustitii” podczas konferencji po Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Adamski

Koncepcję tę przedstawiono w uchwale Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Iustitia” podjętej w sobotę 7 lutego. Wezwano w niej prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania uchwalonej pod koniec stycznia nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy, która, jak podkreślono, „ma przywrócić zgodny z Konstytucją wybór sędziowskich członków KRS, oddając go na powrót w ręce sędziów”.

„Iustitia”: Taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi

Jednocześnie przypomniano, iż 12 maja 2026 r. kończy się kadencja obecnej, wadliwie ukształtowanej KRS. W tym kontekście podkreślono, że „polscy sędziowie nie mogą i nie będą uchylać się od odpowiedzialności za dalsze losy Rady, która ma być gwarantem prawa do niezależnego sądu dla wszystkich obywateli”, a „możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa weta uzasadnia konieczność podjęcia przez środowisko sędziowskie już na obecnym etapie działań zmierzających do zapewnienia powołania KRS nowej kadencji w sposób odpowiadający standardom konstytucyjnym oraz międzynarodowym”. 

O jakie działania konkretnie chodzi? Jak czytamy Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje na możliwość powołania sędziowskiej części składu KRS w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa „pod warunkiem, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustawy, ale z poszanowaniem wartości konstytucyjnych – jedynie potwierdzi wybór do Rady tych sędziów, którzy uzyskają wcześniej najwyższe poparcie w powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich sędziów w Polsce”. Jak zaznaczono, taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi.

W uchwale wskazano, że jedynie silna sędziowska legitymacja może dać KRS odpowiedni mandat do działania. Jednocześnie zaapelowano do wszystkich członków  Stowarzyszenia o powszechny udział w wyborach do KRS, które zostaną przeprowadzone w całej Polsce przez prezesów sądów.

Czytaj więcej

Posłowie na sali obrad Sejmu 23 stycznia 2026 r.
Sądy i trybunały
Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa
Reklama
Reklama

Co zakłada nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Przypomnijmy, iż przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o KRS zakłada odebranie Sejmowi kompetencji wyboru sędziów-członków Rady i przywrócenie tego uprawnienia środowisku sędziowskiemu.

Zgodnie z nowelą w zreformowanej Radzie miałoby się znaleźć sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych i po jednym z sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Kandydatury będzie mogła zgłosić grupa 50 czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna. Wymóg 50, a nie jak proponowano pierwotnie 100 podpisów poparcia wprowadzono do noweli podczas drugiego czytania w komisji wskutek poprawki wniesionej przez posłankę KO Barbarę Dolniak.

Szanse na podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego wydają się niewielkie. Potwierdzają to m.in. słowa prezydenckiego przedstawiciela w KRS. – Myślę, że pan prezydent nie podpisze ustawy w tym kształcie. Po pierwsze dlatego, że w istocie rzeczy jest to powrót do rozwiązań zakwestionowanych już przez Trybunał Konstytucyjny. A po drugie i chyba ważniejsze – ustawa przewiduje radykalną dyskryminację części sędziów, co jest w sposób oczywisty sprzeczne choćby z zasadą równości wobec prawa i po ludzku zwyczajnie niesprawiedliwe – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Grzegorz Ksepko.

Czytaj więcej

Senatorowie zajęli się m.in. nowelą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Sądy i trybunały
Senat za reformą Krajowej Rady Sądownictwa. Czy będzie weto prezydenta?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Karol Nawrocki
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Od wtorkowego ranka znów nie można było się zalogować do KSeF przez Profil Zaufany.
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Dostęp do KSeF nie taki prosty. Chcesz wejść - zapłać za komercyjny klucz
Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Będzie list gończy
Prawo karne
Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Będzie list gończy
Za pracę zdalną z Tajlandii zapłacił posadą. Jest prawomocny wyrok
Praca, Emerytury i renty
Za pracę zdalną z Tajlandii zapłacił posadą. Jest prawomocny wyrok
Ministerstwo zwraca uwagę, że procedury medycyny estetyczno-naprawczej są świadczeniami zdrowotnymi
Prawo w Polsce
Ministerstwo przecina spór o medycynę estetyczną. Jest jednoznaczne stanowisko
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama