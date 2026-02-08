Koncepcję tę przedstawiono w uchwale Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Iustitia” podjętej w sobotę 7 lutego. Wezwano w niej prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania uchwalonej pod koniec stycznia nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy, która, jak podkreślono, „ma przywrócić zgodny z Konstytucją wybór sędziowskich członków KRS, oddając go na powrót w ręce sędziów”.

Reklama Reklama

„Iustitia”: Taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi

Jednocześnie przypomniano, iż 12 maja 2026 r. kończy się kadencja obecnej, wadliwie ukształtowanej KRS. W tym kontekście podkreślono, że „polscy sędziowie nie mogą i nie będą uchylać się od odpowiedzialności za dalsze losy Rady, która ma być gwarantem prawa do niezależnego sądu dla wszystkich obywateli”, a „możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa weta uzasadnia konieczność podjęcia przez środowisko sędziowskie już na obecnym etapie działań zmierzających do zapewnienia powołania KRS nowej kadencji w sposób odpowiadający standardom konstytucyjnym oraz międzynarodowym”.

O jakie działania konkretnie chodzi? Jak czytamy Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje na możliwość powołania sędziowskiej części składu KRS w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa „pod warunkiem, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustawy, ale z poszanowaniem wartości konstytucyjnych – jedynie potwierdzi wybór do Rady tych sędziów, którzy uzyskają wcześniej najwyższe poparcie w powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich sędziów w Polsce”. Jak zaznaczono, taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi.

W uchwale wskazano, że jedynie silna sędziowska legitymacja może dać KRS odpowiedni mandat do działania. Jednocześnie zaapelowano do wszystkich członków Stowarzyszenia o powszechny udział w wyborach do KRS, które zostaną przeprowadzone w całej Polsce przez prezesów sądów.