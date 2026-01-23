Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Kandydatury będzie mogła zgłosić grupa 50 czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna. Wymóg 50, a nie jak proponowano pierwotnie 100 podpisów poparcia wprowadzono do noweli podczas drugiego czytania w komisji w skutek poprawki wniesionej przez posłankę KO Barbarę Dolniak.

Członkowie tzw. neoKRS będą mogli kandydować do zreformowanej Rady. Zmiany na ostatniej prostej

W przyjętej ustawie znalazła się też inna poprawka tej parlamentarzystki, która umożliwia kandydowanie do Rady także dotychczasowym sędziowskim członkom tzw. neoKRS. Jak argumentowała ma to być ukłon w stronę prezydenta i zachęcenie go do podpisania noweli.

Ustawa szczegółowo reguluje też sposób wyboru sędziowskich członków KRS. Wybory mają być powszechne, a organizować je będzie Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak będą przebiegać wybory do KRS? Zgodnie z nowelą każdy sędzia w Polsce będzie mógł zagłosować na 15 osób zgodnie z przyjętym parytetem reprezentacji sądów. Oznacza to, że głosy te powinny być oddane z zachowaniem podziału miejsc z poszczególnych rodzajów sądów. Głosowanie będzie odbywało się w poszczególnych sądach, w tradycyjnej formie przy pomocy kart wyborczych.

Powstać ma też Rada Społeczna, która będzie powoływana na czteroletnią kadencję. Ma ona doradzać KRS przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów. W skład tej Rady wejdzie 10 osób wskazanych przez samorządy prawnicze, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Nowelizacja uniemożliwia też ubieganie się o awanse sędziowskie członków Krajowej Rady Sądownictwa. – Członek Rady, (…) nie może, do czasu zakończenia sprawowania mandatu członka Rady, zgłosić swojej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie – brzmi przyjęty przepis. Co więcej, w ustawie zawarto też zakaz pełnienia funkcji w sądownictwie przez członków KRS. Oznacza to, że w Radzie nie znajdą się m.in. prezesi i wiceprezesi sądów. Jeśli na członka KRS wybrany zostanie sędzia funkcyjny, to pełnienie przez niego funkcji wygaśnie z mocy prawa.