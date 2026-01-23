Aktualizacja: 23.01.2026 21:10 Publikacja: 23.01.2026 19:16
Za tymi przepisami zagłosowało 232 posłów, 183 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.
Chodzi o jedną z flagowych reform resortu sprawiedliwości, która reformuje KRS tak, aby odebrać Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków KRS i przywrócić to uprawnienie środowisku sędziowskiemu. Jak twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek jest to ustawa kompromisu, która nie dzieli sędziów na „neosędziów” i „sędziów”, przywraca porządek w sądach i daje gwarancję wyjścia z sądowych zaległości.
Zgodnie z nowelą w zreformowanej Radzie miałoby znajdzie się sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych i po jednym z sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Kandydatury będzie mogła zgłosić grupa 50 czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna. Wymóg 50, a nie jak proponowano pierwotnie 100 podpisów poparcia wprowadzono do noweli podczas drugiego czytania w komisji w skutek poprawki wniesionej przez posłankę KO Barbarę Dolniak.
W przyjętej ustawie znalazła się też inna poprawka tej parlamentarzystki, która umożliwia kandydowanie do Rady także dotychczasowym sędziowskim członkom tzw. neoKRS. Jak argumentowała ma to być ukłon w stronę prezydenta i zachęcenie go do podpisania noweli.
Ustawa szczegółowo reguluje też sposób wyboru sędziowskich członków KRS. Wybory mają być powszechne, a organizować je będzie Państwowa Komisja Wyborcza.
Jak będą przebiegać wybory do KRS? Zgodnie z nowelą każdy sędzia w Polsce będzie mógł zagłosować na 15 osób zgodnie z przyjętym parytetem reprezentacji sądów. Oznacza to, że głosy te powinny być oddane z zachowaniem podziału miejsc z poszczególnych rodzajów sądów. Głosowanie będzie odbywało się w poszczególnych sądach, w tradycyjnej formie przy pomocy kart wyborczych.
Powstać ma też Rada Społeczna, która będzie powoływana na czteroletnią kadencję. Ma ona doradzać KRS przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów. W skład tej Rady wejdzie 10 osób wskazanych przez samorządy prawnicze, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Nowelizacja uniemożliwia też ubieganie się o awanse sędziowskie członków Krajowej Rady Sądownictwa. – Członek Rady, (…) nie może, do czasu zakończenia sprawowania mandatu członka Rady, zgłosić swojej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie – brzmi przyjęty przepis. Co więcej, w ustawie zawarto też zakaz pełnienia funkcji w sądownictwie przez członków KRS. Oznacza to, że w Radzie nie znajdą się m.in. prezesi i wiceprezesi sądów. Jeśli na członka KRS wybrany zostanie sędzia funkcyjny, to pełnienie przez niego funkcji wygaśnie z mocy prawa.
Uchwalona właśnie ustawa to drugie podejście ekipy rządzącej do zmiany ustawy o KRS. Próba podjęta przez Adama Bodnara przed ponad rokiem zakończyła się fiaskiem, bowiem uchwaloną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niezgodną z konstytucją.
