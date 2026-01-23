Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Reforma Waldemara Żurka do Senatu

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nią to sędziowie, a nie posłowie mają wybierać członków zreformowanej Rady, a kandydować do niej będą mogli także tzw. neosędziowie.

Publikacja: 23.01.2026 19:16

Posłowie na sali obrad Sejmu 23 stycznia 2026 r.

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Mikowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa?
  • Kto zyskał prawo wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa według reformy?
  • Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci na członków Krajowej Rady Sądownictwa?
  • W jaki sposób będzie przebiegać proces wyborczy do nowej Krajowej Rady Sądownictwa?

Za tymi przepisami zagłosowało 232 posłów, 183 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Reforma KRS. Sędziowie, a nie politycy wybiorą sędziów do Rady

Chodzi o jedną z flagowych reform resortu sprawiedliwości, która reformuje KRS tak, aby odebrać Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków KRS i przywrócić to uprawnienie środowisku sędziowskiemu. Jak twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek jest to ustawa kompromisu, która nie dzieli sędziów na „neosędziów” i „sędziów”, przywraca porządek w sądach i daje gwarancję wyjścia z sądowych zaległości.

Zgodnie z nowelą w zreformowanej Radzie miałoby znajdzie się sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych i po jednym z sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Rząd przyjął projekty praworządnościowe Waldemara Żurka. Jest ważna poprawka
Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem, w tym z co najmniej 5-letnim stażem na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. Kandydatury będzie mogła zgłosić grupa 50 czynnych sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna. Wymóg 50, a nie jak proponowano pierwotnie 100 podpisów poparcia wprowadzono do noweli podczas drugiego czytania w komisji w skutek poprawki wniesionej przez posłankę KO Barbarę Dolniak.

Członkowie tzw. neoKRS będą mogli kandydować do zreformowanej Rady. Zmiany na ostatniej prostej

W przyjętej ustawie znalazła się też inna poprawka tej parlamentarzystki, która umożliwia kandydowanie do Rady także dotychczasowym sędziowskim członkom tzw. neoKRS. Jak argumentowała ma to być ukłon w stronę prezydenta i zachęcenie go do podpisania noweli.

Ustawa szczegółowo reguluje też sposób wyboru sędziowskich członków KRS. Wybory mają być powszechne, a organizować je będzie Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak będą przebiegać wybory do KRS? Zgodnie z nowelą każdy sędzia w Polsce będzie mógł zagłosować na 15 osób zgodnie z przyjętym parytetem reprezentacji sądów. Oznacza to, że głosy te powinny być oddane z zachowaniem podziału miejsc z poszczególnych rodzajów sądów. Głosowanie będzie odbywało się w poszczególnych sądach, w tradycyjnej formie przy pomocy kart wyborczych.

Powstać ma też Rada Społeczna, która będzie powoływana na czteroletnią kadencję. Ma ona doradzać KRS przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów. W skład tej Rady wejdzie 10 osób wskazanych przez samorządy prawnicze, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzecznika praw obywatelskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Nowelizacja uniemożliwia też ubieganie się o awanse sędziowskie członków Krajowej Rady Sądownictwa. – Członek Rady, (…) nie może, do czasu zakończenia sprawowania mandatu członka Rady, zgłosić swojej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie – brzmi przyjęty przepis. Co więcej, w ustawie zawarto też zakaz pełnienia funkcji w sądownictwie przez członków KRS. Oznacza to, że w Radzie nie znajdą się m.in. prezesi i wiceprezesi sądów. Jeśli na członka KRS wybrany zostanie sędzia funkcyjny, to pełnienie przez niego funkcji wygaśnie z mocy prawa.

Uchwalona właśnie ustawa to drugie podejście ekipy rządzącej do zmiany ustawy o KRS. Próba podjęta przez Adama Bodnara przed ponad rokiem zakończyła się fiaskiem, bowiem uchwaloną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niezgodną z konstytucją.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Trybunał blokuje reformę KRS. Ustawa Adama Bodnara niekonstytucyjna

Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Akty Prawne Projekty Sejm
e-Wydanie
