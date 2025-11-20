Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Reforma KRS niezgodna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ustawę Adam Bodnara

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Przepisy przygotowane jeszcze przez Adama Bodnara, które miały uzdrowić KRS nie wejdą w życie.

Publikacja: 20.11.2025 11:42

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Mikowski

Chodzi o ustawę, która miała być kluczowa dla realizacji kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Przepisy te zostały uchwalone już w lipcu ubiegłego roku i były punktem wyjścia do zmian mających uregulować status tzw. neosędziów.

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda
Sądy i trybunały
Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Zakwestionowana właśnie nowelizacja ustawy o KRS przewidywała przede wszystkim wygaszenie mandatów obecnych sędziów-członków Rady. Nowi mieli zostać wybrani przez wszystkich sędziów w Polsce w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, a nie, jak obecnie, przez Sejm. Wybory przeprowadziłaby Państwowa Komisja Wyborcza.  Z możliwości kandydowania do odnowionej KRS mieli zostać wykluczeni wszyscy tzw. neosędziowie. 

Nowelizacja ustawy o KRS krytykowana przez obu prezydentów

Przepisy te krytycznie ocenił i skierował do kontroli TK ówczesny prezydent Andrzej Duda.  Zarzuty podtrzymał Karol Nawrocki. Według prezydenta przepisy uderzają w jego uprawnienia do powoływania sędziów, naruszają bierne prawo wyborcze sędziów w wyborach do KRS i w sposób nieuprawniony dążą do przerwania trwającej kadencji Rady. Zdaniem Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego nieprawidłowy był też proces uchwalenia ustawy przez Sejm, z wyłączeniem z niego dwóch posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zakwestionowane przepisy stanowczo krytykowała też obecna KRS, twierdząc, że powrót do wyboru członków KRS przez sędziów doprowadzi do całkowitej destabilizacji wymiaru sprawiedliwości. – W ocenie KRS ten tekst ustawy jest niezgodny z art. 2 i 4 konstytucji, ponieważ zrywa z obecnym demokratycznym wyborem sędziowskiej części Rady i pozbawia tym samym suwerena kontroli nad władzą sądowniczą. A władza ta musi podlegać kontroli suwerena – mówiła przed TK członkini Rady Anna Dalkowska.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Trybunał ocenia reformę Bodnara. Przepisy o KRS nadal zablokowane
Sądy i trybunały
Trybunał ocenia reformę Bodnara. Przepisy o KRS nadal zablokowane

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa niekonstytucyjna. Trybunał Konstytucyjny blokuje reformę 

Trybunał zajął się wnioskiem prezydenta w pełnym składzie i w czwartek orzekł, że nowela ustawy o KRS jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie to zapadło w pełnym składzie TK, sprawozdawcą była sędzia Krystyna Pawłowicz. Zdanie odrębne zgłosiło czterech sędziów: Jakub Stelina, Wojciech Sych, Michał Warciński i Rafał Wojciechowski.

Uzasadniając orzeczenie, sędzia Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że nowelizacja stanowi niedopuszczalną ingerencję w prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów. 

– Przepisy zaskarżonej ustawy w żadnym punkcie nie mają na celu deklarowanej przez projektodawców naprawy KRS. Trybunał zważył, że celem pozostaje zanegowanie statusu KRS jako konstytucyjnego organu oraz podważenie prezydenckiej prerogatywy w zakresie powoływania sędziów poprzez aprioryczne uznanie ich za niespełniających kryterium niezależności i bezstronności – argumentowała Pawłowicz.

Trybunał skrytykował też zakładane w noweli przerwanie kadencji członków KRS.

– Stanowiłoby to działanie sprzeczne z konstytucją. (…) Ustrojodawca w żadnym przepisie rangi konstytucyjnej nie przewidział możliwości odwołania członków KRS przed upływem kadencji Rady. (…) Ustawa nie może modyfikować tej kadencji, jeżeli nie pozwalają na to przepisy konstytucji – mówiła sędzia sprawozdawca.

Reklama
Reklama

Według TK nowela dodatkowo została uchwalona w wadliwej procedurze z uwagi na niedopuszczenie do niej Michała Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz udział w głosowaniu nad ustawą Moniki Pawłowskiej. – Tym samym organ procedujący w składzie ukształtowanym wskutek bezprawnych czynności marszałka Sejmu (…) nie może być zakwalifikowany jako Sejm w rozumieniu konstytucyjnym. W konsekwencji uchwalenie ustawy przez niewłaściwie ukształtowany organ prowadzi do uznania jej w całości za niezgodną z konstytucją – podkreśliła Pawłowicz.

Rząd nie porzucił planów gruntownej reformy KRS. Po miesiącach prac nowy projekt przedstawił w listopadzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepisy te mają zreformować Radę w ten sposób, aby wróciła do kształtu zgodnego z konstytucją i orzecznictwem europejskich trybunałów.

Resort sprawiedliwości chce odebrać Sejmowi uprawnienie wyboru 15 sędziowskich członków KRS i przekazać je sędziom. Nowy projekt szczegółowo reguluje m.in. przebieg wyborów do Rady, które miałaby organizować PKW, a prawo oddania w nich głosu mieliby wszyscy polscy sędziowie. Z kolei kandydować mogłyby tylko osoby z co najmniej dziesięcioletnim stażem, w tym z co najmniej pięcioletnim na aktualnie zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że do kandydowania uprawnieni będą także niektórzy tzw. neosędziowie. 

Sygnatura akt: P 2/25

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Sądy Powszechne Trybunał Konstytucyjny

Chodzi o ustawę, która miała być kluczowa dla realizacji kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Przepisy te zostały uchwalone już w lipcu ubiegłego roku i były punktem wyjścia do zmian mających uregulować status tzw. neosędziów.

Zakwestionowana właśnie nowelizacja ustawy o KRS przewidywała przede wszystkim wygaszenie mandatów obecnych sędziów-członków Rady. Nowi mieli zostać wybrani przez wszystkich sędziów w Polsce w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, a nie, jak obecnie, przez Sejm. Wybory przeprowadziłaby Państwowa Komisja Wyborcza.  Z możliwości kandydowania do odnowionej KRS mieli zostać wykluczeni wszyscy tzw. neosędziowie. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce prowadzącego posiedzenie Trybunału Stanu sędziego Piotra Andrzejewskiego (L) na sali rozpraw
Sądy i trybunały
Awantura w Trybunale Stanu. Jest śledztwo ws. naruszenia nietykalności cielesnej
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
W całej Polsce z powodu nieuregulowanego prawa do gruntu cierpi nawet milion mieszkańców.
Nieruchomości
Spółdzielcy będą wreszcie na swoim. Rząd chce rozwiązać problem z PRL
Sąd Najwyższy: zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów nie istnieje
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Prawo rodzinne
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama