Jednak pytania wokół jej kandydatury (podsycane przez konkurentów) dotyczą przede wszystkim jej napiętych relacji z premierem Donaldem Tuskiem. Można śmiało stwierdzić, że dla KPRM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest najmniej wygodnym kandydatem, co zresztą dla działaczy Polski 2050 może też być mocnym argumentem – jeśli wybierają kurs większej niezależności od KO. Ale to nie jest prosta rachuba, bo po cichu zapewne każdy z klubu Polski 2050 dziś zastanawia się nad swoim miejscem na przyszłych listach wyborczych.

Z kolei Ryszard Petru ma mieć poparcie części biznesu. Prezentuje jasny kurs liberalny – co może zwiastować, że jeśli wygra, to będzie chciał na bazie Polski 2050 (która ma nie tylko posłów, ale też zasoby finansowe dzięki umowie koalicyjnej z PSL w ramach dawnej Trzeciej Drogi) budować partię liberalną, oczekiwaną przez niektórych przedstawicieli biznesu. Tym bardziej, że właśnie dostał do ręki kolejny argument: decyzję premiera Donalda Tuska dotyczącą zahamowania prac nad rozszerzeniem kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Petru był zdeklarowanym przeciwnikiem tej ustawy, dlatego po wtorkowej konferencji prasowej premiera Tuska w Paryżu bardzo szybko podkreślił, po której stronie tego sporu stoi. Teraz może przekonywać działaczy partii, że będzie się dobrze dogadywać z premierem. Przypomnijmy też, że rok temu, w lutym, KPRM rozpoczął projekt deregulacji firmowany przez przedsiębiorcę Rafała Brzoskę.

Nasi rozmówcy w Polsce 2050 wskazują też, że dobry wynik w wyborach mogą osiągnąć Joanna Mucha, była minister sportu w jednym z rządów Donalda Tuska oraz obecna minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. To też polityczki z różnych względów niewygodne dla KPRM i dla Donalda Tuska. W praktyce Donald Tusk – zwłaszcza po tym, jak przyjmuje centroprawicowy kurs – najlepiej porozumiałby się zapewne z byłym liderem Nowoczesnej. Tak przynajmniej twierdzą zwolennicy tego ostatniego w Polsce 2050.

W ugrupowaniu tym mówi się też o sojuszu, który Petru, Mucha, Hennig-Kloska i Michał Kobosko (zrezygnował z ubiegania się o funkcję szefa partii) mieliby stworzyć w kontrze do Pełczyńskiej-Nałęcz. To może mieć znaczenie, gdyby doszło do II tury wyborów – ale oficjalnie kandydaci zaprzeczają, by taki sojusz miał miejsce.