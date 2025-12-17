Sytuacji w partii założonej przez Hołownię bardzo uważnie przygląda się cała koalicja. Politycy KO zdają sobie sprawę, że do utrzymania władzy potrzebna jest nie tylko konsolidacja, ale też zdobycie jak największej liczby głosów. I poparcie dla Polski 2050 mimo że aktualnie niewielkie w sondażach, też będzie się liczyć w potencjalnej centroprawicowej koalicji KO–PSL z Polską 2050 i być może niektórymi samorządowcami.

– W KPRM są obawy, że jeśli wygra Pełczyńska-Nałęcz, to partia będzie niestabilna, tak jak i sejmowa większość. Tusk zastanawia się, czy Polska 2050 pod przewodnictwem minister funduszy i polityki regionalnej nadal będzie w koalicji – słychać z samej Polski 2050. To zresztą główny zarzut jej rywali w walce o fotel przewodniczącego.

Pojawiają się też wewnętrzne zarzuty o wykorzystywanie na swoją korzyść np. zasobów resortu. Niektóre z nich padły pod adresem Pełczyńskiej-Nałęcz już w tym roku, gdy na przełomie września i października decydowała się kwestia rekomendacji na stanowisko wicepremiera. W klubie Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 16 głosów, Hennig-Kloska – 14 głosów. Tusk mimo presji w mediach nie zdecydował się na jej powołanie na stanowisko. Ma czekać co najmniej do wewnętrznego rozstrzygnięcia w partii. Jeśli w ogóle do tego awansu dojdzie. Tym bardziej, jeśli po styczniowych wyborach dojdzie do rozłamu w partii, a np. w skrajnym scenariuszu (pisaliśmy już o tym w „Rzeczpospolitej”) rząd może nawet stracić większość. Ale im Tusk jest silniejszy, tym taka możliwość jest dużo mniej prawdopodobna. A teraz jest najmocniejszy od wyborów parlamentarnych w 2023 r.

– O żadnym poważnym rozłamie czy rozpadzie nie ma mowy. Minister jest teraz najsilniejsza i jej rywale podsycają lęki przed asertywną polityką w koalicji. Stawką wyborów jest niezależność kontra wasalne negocjacje z KO miejsc na listach. Tylko Pełczyńska-Nałęcz gwarantuje niezależność – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z polityków z klubu Polski 2050 popierających Pełczyńską-Nałęcz. I zwraca uwagę, że Polska 2050 jest po serii wyborów w regionach, gdzie wygrywali lokalni liderzy. – Pełczyńska-Nałęcz to kandydatka właśnie regionów, a nie klubu – przekonuje nasz rozmówca.