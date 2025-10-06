Rzeczpospolita
Wydarzenia
Adam Bielan chwali Szymona Hołownię. „Nie uległ naciskom Tuska”

Ja akurat bym wolał, żeby Szymon Hołownia został w polskiej polityce. Z punktu widzenia interesu mojego obozu politycznego to by było chyba najlepsze – powiedział Adam Bielan w rozmowie z RMF FM.

Publikacja: 06.10.2025 11:03

Adam Bielan chwali Szymona Hołownię. „Nie uległ naciskom Tuska”

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Ada Michalak

Szymon Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Z kolei w ubiegły weekend lider współtworzącej koalicję rządzącą Polski 2050 przekazał, że nie będzie starał się o kierowanie partią przez kolejną kadencję.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z RMF FM Adam Bielan. 

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia w Nowym Jorku. „To nie jest jeszcze rozmowa o pracę”

Adam Bielan: Kibicujemy Szymonowi Hołowni, choć wolałbym żeby został w polskiej polityce 

– Kibicujemy mu jak każdemu Polakowi, który stara się o tak ważne stanowisko – zapewnił Bielan, mówiąc o tym, że Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. – Ja akurat bym wolał, żeby został w polskiej polityce. Z punktu widzenia interesu mojego obozu politycznego to by było chyba najlepsze – dodał.

Polityk PiS zaznaczył także, że na Szymona Hołownię były naciski, by dokonać zamachu stanu, czyli uniknąć zaprzysiężenia inauguracji demokratycznie wybranego prezydenta. – To marszałek był poddawany tym naciskom, jak rozumiem, ze strony obecnej władzy, czyli pewnie samego Donalda Tuska. To jest poważne przestępstwo, zamach stanu to jest poważne przestępstwo – stwierdził. – Zobaczymy, co z tym zrobi prokuratura, ale wtedy Hołownia nie uległ – podkreślił. 

Bielan powiedział także, że nie będzie zdradzał niczego, co usłyszał od Szymona Hołowni na prywatnej kolacji. Zasugerował także, że dziennikarze dowiedzieli się o spotkaniu od służb podległych Donaldowi Tuskowi. – Myślę, że to sam Tusk podejmował decyzję, wiedział o poprzednim spotkaniu, mówił o tym koalicjantom i jak się dowiedział o kolejnym spotkaniu w formie kolacji, to myślę, że postanowił to przeciąć – podkreślił Bielan. Zawsze gwarantuję dyskrecję swoim gościom. I doskonale wiem, że to Tusk wypuścił tę informację – dodał. – W moim mieszkaniu odbyło się kilkadziesiąt spotkań pana prezesa z różnymi ludźmi i nigdy ta informacja nie wyciekła. Byli tam również politycy obecnej koalicji rządowej. Zawsze gwarantuję swoim gościom dyskrecję i doskonale wiem, że Tusk wypuścił tę informację – zaznaczył w rozmowie z RMF FM. 

Czytaj więcej

Donald Tusk i Szymon Hołownia
Polityka
Koalicja rządowa wisi na Polsce 2050, Donald Tusk ma problem. Dlaczego Szymon Hołownia odchodzi?

Bielan o zawiadomieniu do prokuratury ws. Ziobry: To zemsta, bo komisja ds. Pegasusa przegrała z nim starcie

Podczas rozmowy Bielan odniósł się także do tego, że – jak poinformował wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Tomasz Trela – w tym tygodniu będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Zdaniem polityka to wynik przegranego starcia na ostatniej komisji śledczej. – To zemsta za to, że komisja przegrała w starciu ze Zbigniewem Ziobrą – powiedział w RMF FM. – Zobaczymy, co zrobi prokuratura, chociaż nie wierzę w jej bezstronność – dodał. Jak zaznaczył, „sposób, w jaki prokuratura została przejęta przez obecne władze sprawia, że trudno wierzyć w bezstronność wobec byłego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości”.

Czytaj więcej

Polityka
Policja zatrzymała Zbigniewa Ziobrę na płycie lotniska w Warszawie. Został przesłuchany przez komisję

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. 

