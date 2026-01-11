Aktualizacja: 11.01.2026 15:31 Publikacja: 11.01.2026 14:50
Prezydent Karol Nawrocki podczas XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę.
Foto: PAP/Waldemar Deska
Otóż ten miniony świat pozostawiał miejsce dla nieuniknionej skłonności każdego człowieka, jaką jest chęć zaklęcia szpetnie od czasu do czasu, powiedzenia o bliźnich czegoś brzydkiego, publicznego stwierdzenia, że „Kaśka jest głupia i brzydka”, a nawet wezwania, aby ktoś przylał naszemu dzielnicowemu. Nie są to potrzeby zaszczytne i godne pochwały, ale wraz z innymi czynnościami fizjologicznymi, jakimi nie należy się chwalić, znalazły swoje miejsce w klozetach.
Publiczny wychodek, szkolna lub biurowa ubikacja, a nawet kolejowa toaleta dobrze nadawały się na tablice ogłoszeniowe ludzkich brudów. Wchodząc tam, wiadomo było, że zobaczy się wydaliny i powącha smród. Jeśli komuś było tego mało, mógł kontynuować miłe mu paskudzenie w jakimś załamaniu murów lub w odludnym zaułku.
Czytaj więcej
Po raz kolejny odnoszę wrażenie, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta nie czytają ustaw, które reko...
Niestety, internet przyszedł wraz z poprawą stanu wychodków, ich wysprzątaniem, nawet wykafelkowaniem. Swymi możliwościami obdarzył również miłośników paskudztwa; nie muszą już – nieszczęśni – tułać się po brudnych ustępach i podobnie wstydliwych zakamarkach. Rychło okazało się, że pisząc cokolwiek w internecie, jest się równie anonimowym jak miłośnik smrodu w niegdysiejszym wychodku, a jak to komuś nie wystarcza, może sięgnąć po protokół VPN zapewniający całkowitą anonimowość.
W ten sposób internet stał się jednym wielkim ogólnoświatowym wychodkiem; wytrwali bywalcy tych „przybytków wolnego słowa” nie muszą już uszkadzać tynków i niszczyć kafelków. Wstyd ich nie ogranicza, bo któż wstydziłby się czegokolwiek w czasach Groka, który na jedno kliknięcie rozbiera twój wizerunek do naga i rozpowszechnia w sieci?
Pół biedy z wyzwiskami i inną smrodliwą gadaniną, ale co zrobić z oszustami, którzy wyłudzają hasła w sieci i obrabowują cudze konta? Z pedofilem zaczajonym na ofiary? Ze zgrają niedorostków, która akurat się uparła, aby uprzykrzać życie twojemu dziecku? Czy to jeszcze wolność słowa, czy już bandytyzm?
Pan prezydent – wetując zmianę ustawy o usługach elektronicznych – stwierdził, że to legalna ekspresja wolności słowa. Ale może domniemuje, że tak myślą wolni ludzie w wolnym internecie, a więc jego własny elektorat?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mike Newell nakręcił wiele świetnych filmów. Nigdy nie dostał Oscara, choć nagrodę w Cannes już tak. Do półświat...
W idealnym świecie polski rząd byłby dziś dream teamem, w którym obok siebie pracują Tomasz Arabski, Michał Dwor...
Zagrożenie bezpieczeństwa Polski stało się bardzo realne. Naszą racją stanu staje się gruntowna zmiana relacji p...
Karol Nawrocki odesłał do muzeum więcej niż stół, bo całą III RP. Młodzi – choć nie tylko – wyborcy Konfederacji...
Wracamy do pięknych lat 90., kiedy Leszek Miller przywiózł z Moskwy zawinięty w gazetę plik dolarówek na dalszy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas