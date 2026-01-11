Otóż ten miniony świat pozostawiał miejsce dla nieuniknionej skłonności każdego człowieka, jaką jest chęć zaklęcia szpetnie od czasu do czasu, powiedzenia o bliźnich czegoś brzydkiego, publicznego stwierdzenia, że „Kaśka jest głupia i brzydka”, a nawet wezwania, aby ktoś przylał naszemu dzielnicowemu. Nie są to potrzeby zaszczytne i godne pochwały, ale wraz z innymi czynnościami fizjologicznymi, jakimi nie należy się chwalić, znalazły swoje miejsce w klozetach.

Jak internet stał się jednym wielkim ogólnoświatowym wychodkiem?

Publiczny wychodek, szkolna lub biurowa ubikacja, a nawet kolejowa toaleta dobrze nadawały się na tablice ogłoszeniowe ludzkich brudów. Wchodząc tam, wiadomo było, że zobaczy się wydaliny i powącha smród. Jeśli komuś było tego mało, mógł kontynuować miłe mu paskudzenie w jakimś załamaniu murów lub w odludnym zaułku.

Niestety, internet przyszedł wraz z poprawą stanu wychodków, ich wysprzątaniem, nawet wykafelkowaniem. Swymi możliwościami obdarzył również miłośników paskudztwa; nie muszą już – nieszczęśni – tułać się po brudnych ustępach i podobnie wstydliwych zakamarkach. Rychło okazało się, że pisząc cokolwiek w internecie, jest się równie anonimowym jak miłośnik smrodu w niegdysiejszym wychodku, a jak to komuś nie wystarcza, może sięgnąć po protokół VPN zapewniający całkowitą anonimowość.

W ten sposób internet stał się jednym wielkim ogólnoświatowym wychodkiem; wytrwali bywalcy tych „przybytków wolnego słowa” nie muszą już uszkadzać tynków i niszczyć kafelków. Wstyd ich nie ogranicza, bo któż wstydziłby się czegokolwiek w czasach Groka, który na jedno kliknięcie rozbiera twój wizerunek do naga i rozpowszechnia w sieci?