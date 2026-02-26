Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez UOKiK w sprawie Allegro?

Jakie konkretnie działania Allegro są przedmiotem analizy UOKiK?

Na czym polega spór między Allegro a platformą Erli w kontekście kształtowania cen?

Jakie mogą być konsekwencje prawne i finansowe dla Allegro, jeśli ich praktyki zostaną uznane za ograniczające konkurencję?

Co UOKiK planuje zrobić, jeśli zebrane materiały potwierdzą podejrzenia wobec Allegro?

Przeszukanie odbyło się za zgodą sądu, w asyście policji doszło do niego w siedzibie i biurach Allegro – podał na serwisie X Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzenia dotyczą możliwego faworyzowania własnych metod dostawy produktów kosztem innych przedsiębiorców.

UOKiK sprawdza Allegro pod kątem naruszenia zasad konkurencji

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych, w tym dostaw do automatów paczkowych One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Zdaniem urzędników podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu. – Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. Zdaniem UOKiK z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.