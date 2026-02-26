UOKiK uderza w Allegro. Sprawa może skończyć się wysoką karą
Przeszukanie odbyło się za zgodą sądu, w asyście policji doszło do niego w siedzibie i biurach Allegro – podał na serwisie X Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzenia dotyczą możliwego faworyzowania własnych metod dostawy produktów kosztem innych przedsiębiorców.
Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych, w tym dostaw do automatów paczkowych One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Zdaniem urzędników podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu. – Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. Zdaniem UOKiK z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro.
Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.
Allegro potwierdziło, że UOKiK przeprowadził czynności w biurach firmy w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego. – Tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji – wyjaśnia w stanowisku przesłanym do „Rzeczpospolitej” spółka. – Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę – dodała.
Niedawno przez media przetoczyła się sprawa sporu Allegro z inną platformą e-handlu, czyli Erli. Firma ta w złożonym już do sądu pozwie zarzuca Allegro m.in. wymuszanie na sprzedawcach, żeby na innych platformach nie oferowali swoich produktów taniej, co prowadzi do sztucznego podnoszenia cen na rynku i jest niekorzystne dla konsumentów.
Erli nie zgadza się ze stanowiskiem Allegro, że każdy z partnerów może dowolnie kształtować ceny poza tą platformą. – To nie dobrowolne programy promocyjne, lecz sankcje za niższe ceny poza Allegro narzucane przez kontrolowany regulamin prowadzą do podnoszenia cen przez sprzedawców i ograniczania konkurencji – wyjaśnia Adam Ciesielczyk, prezes Erli. Allegro te zarzuty zdecydowanie odrzuca.
