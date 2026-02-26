Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nowe cła USA uderzą w Kanadę? Minister finansów nie ma złudzeń

Podstawowa stawka celna może być „ceną”, jaką Kanada musi zapłacić, aby nadal wysyłać towary do USA – powiedział kanadyjski minister finansów. Premier Kanady zapowiedział, że chce w ciągu najbliższej dekady podwoić wartość kanadyjskiego eksportu poza USA.

Publikacja: 26.02.2026 11:53

Mark Carney, premier Kanady (po prawej), oraz François-Philippe Champagne, minister finansów Kanady

Mark Carney, premier Kanady (po prawej), oraz François-Philippe Champagne, minister finansów Kanady

Foto: David Kawai/Bloomberg

Urszula Lesman

Wypowiedź François-Philippe’a Champagne’a padła po orędziu Donalda Trumpa o stanie państwa, w którym prezydent USA stwierdził, że chce, aby cła docelowo zastąpiły podatek dochodowy i stały się głównym źródłem dochodów Ameryki – przypomina BBC. Słowa Champagne’a pojawiły się po tym, jak amerykański przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer powiedział, że Kanada musi zaakceptować „pewien poziom wyższych ceł”, jeśli chce prowadzić interesy ze Stanami Zjednoczonymi.

Czytaj więcej

Handlowy chaos w USA. CBP ogłasza inną stawkę niż Trump
Handel
Zamieszanie wokół ceł Donalda Trumpa. Dlaczego obowiązuje tylko 10 proc.?

W ubiegłym tygodniu Trump nałożył cło w wysokości 10 proc. na wszystkich partnerów handlowych USA, korzystając z nigdy wcześniej niewykorzystywanego przepisu znanego jako Sekcja 122, po tym, jak Sąd Najwyższy USA odrzucił jego zeszłoroczną politykę celną.

Kanada odpowiada na presję Waszyngtonu

– Myślę, że świat już zrozumiał, iż stanowisko amerykańskiej administracji jest takie, że dostęp do rynku USA ma swoją cenę – powiedział François-Philippe Champagne dziennikarzom w Ottawie, zapytany, czy słowa prezydenta utrudniają Kanadzie starania o zniesienie ceł. – Każdy kraj na świecie, o którym wiem, płaci jakąś cenę – dodał. – To, co mówię, to to, że Kanada płaci najniższą cenę – wyjaśnił.

Czytaj więcej

Skuteczny bojkot kanadyjskich konsumentów
Gospodarka
Skuteczny bojkot kanadyjskich konsumentów
Reklama
Reklama

Kanada korzysta z wyłączeń z ceł w zakresie zgodnym z północnoamerykańską umową o wolnym handlu USMCA. Jednocześnie podlega wyższym cłom na stal, aluminium i drewno konstrukcyjne (tzw. softwood lumber).

– Jeśli Kanada zgodzi się na pewien poziom wyższych ceł, a jednocześnie otworzy swój rynek dla nas w takich obszarach jak nabiał i inne produkty, to może to być konstruktywna rozmowa – powiedział Greer w rozmowie z CBC.

Reakcja Kanady i plany dywersyfikacji eksportu

Reagując na politykę celną USA, premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że chce w ciągu najbliższej dekady podwoić wartość kanadyjskiego eksportu poza USA, szczególnie w sektorach takich jak metale i motoryzacja.

Czytaj więcej

Brytyjski premier Keir Starmer odwiedził ostatnio Pekin i zachwalał znaczenie relacji z Chinami dla
Biznes
Kanada i Wielka Brytania kuszą Chiny. Waszyngton grozi konsekwencjami

Stany Zjednoczone są obecnie największym odbiorcą kanadyjskich towarów – odpowiadają za około 75 proc. eksportu Kanady.

Sąd Najwyższy USA uznał 20 lutego, że polityka celna Donalda Trumpa, wprowadzona w kwietniu ubiegłego roku, była niezgodna z prawem, a prezydent przekroczył swoje uprawnienia. Trump odpowiedział na to orzeczenie, ogłaszając nowe globalne cło w wysokości 10 proc., które ma zastąpić stawki unieważnione przez Sąd Najwyższy.

Reklama
Reklama

Nowe cło – które weszło w życie we wtorek 24 lutego – zostało wprowadzone na podstawie nigdy wcześniej niewykorzystywanego przepisu znanego jako Sekcja 122 ustawy o handlu z 1974 r., dającej prezydentowi prawo do wprowadzenia ceł do 15 proc. na okres 150 dni, po którym Kongres musi podjąć dalsze działania – przypomina BBC.

– A z biegiem czasu wierzę, że cła, płacone przez zagraniczne kraje, podobnie jak w przeszłości, w znacznym stopniu zastąpią współczesny system podatku dochodowego, zdejmując wielkie obciążenie finansowe z ludzi, których kocham – powiedział prezydent USA podczas dorocznego wystąpienia przed Kongresem we wtorek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Proteinowa gorączka w sklepach. Rynek wart już 2,5 mld zł rośnie w ekspresowym tempie
Handel
Jogurty, skyry, a nawet… patelnie. Moda na „high protein” zalewa sklepy
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Bariery w UE większe niż amerykańskie cła. Nadchodzi plan naprawy
Handel
Bariery w UE większe niż amerykańskie cła. Nadchodzi plan naprawy
Electrolux zwalnia w Polsce nie tylko w fabrykach. Cięcia w centrum usług
Handel
Electrolux zwalnia w Polsce nie tylko w fabrykach. Cięcia w centrum usług
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Sklepy takie jak Action zdobyły w Polsce niezwykłą popularność
Handel
Action i Pepco podgryzają Lidla i Biedronkę. Niezwykła popularność w Polsce
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama