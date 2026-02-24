Reuters przypomina, że reagując na orzeczenie Sądu Najwyższego USA, który uchylił cła uznane za nielegalnie uzasadnione stanem nadzwyczajnym, Trump początkowo ogłosił nowe, tymczasowe globalne cło w wysokości 10 procent. W sobotę zapowiedział jednak podniesienie go do 15 procent.

Amerykański urząd celny i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection, CBP) ogłosił, że we wtorek minutę po północy wstrzyma pobieranie ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa, uznanych w piątek przez Sąd Najwyższy za niezgodne z prawem. Foto: PAP

Komunikat CBP pogłębia zamieszanie z cłami

W komunikacie CBP, opisanym jako mający na celu „przedstawienie wytycznych dotyczących Proklamacji Prezydenckiej z 20 lutego 2026 r.”, służba celna poinformowała, że – poza produktami objętymi zwolnieniami – import będzie „podlegał dodatkowej stawce ad valorem w wysokości 10 procent”.

Decyzja ta dodatkowo zwiększyła zamieszanie wokół amerykańskiej polityki handlowej, ponieważ w komunikacie nie wyjaśniono, dlaczego zastosowano niższą stawkę. „Financial Times” zacytował przedstawiciela Białego Domu, który stwierdził, że podwyżka do 15 proc. nastąpi później.