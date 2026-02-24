Rzeczpospolita
Ekonomia
Zamieszanie wokół ceł Donalda Trumpa. Dlaczego obowiązuje tylko 10 proc.?

Stany Zjednoczone od wtorku nałożyły nowe cło w wysokości 10 proc. na wszystkie towary nieobjęte zwolnieniami – poinformowała amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection, CBP). Jest to stawka ogłoszona pierwotnie w piątek przez prezydenta Donalda Trumpa, a nie 15 proc., które zapowiedział dzień później.

Aktualizacja: 24.02.2026 12:49 Publikacja: 24.02.2026 12:42

Handlowy chaos w USA. CBP ogłasza inną stawkę niż Trump

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Urszula Lesman

Reuters przypomina, że reagując na orzeczenie Sądu Najwyższego USA, który uchylił cła uznane za nielegalnie uzasadnione stanem nadzwyczajnym, Trump początkowo ogłosił nowe, tymczasowe globalne cło w wysokości 10 procent. W sobotę zapowiedział jednak podniesienie go do 15 procent.

Amerykański urząd celny i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection, CBP) ogłosił, że we wtorek minutę po północy wstrzyma pobieranie ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa, uznanych w piątek przez Sąd Najwyższy za niezgodne z prawem.

Foto: PAP

Komunikat CBP pogłębia zamieszanie z cłami

W komunikacie CBP, opisanym jako mający na celu „przedstawienie wytycznych dotyczących Proklamacji Prezydenckiej z 20 lutego 2026 r.”, służba celna poinformowała, że – poza produktami objętymi zwolnieniami – import będzie „podlegał dodatkowej stawce ad valorem w wysokości 10 procent”.

Decyzja ta dodatkowo zwiększyła zamieszanie wokół amerykańskiej polityki handlowej, ponieważ w komunikacie nie wyjaśniono, dlaczego zastosowano niższą stawkę. „Financial Times” zacytował przedstawiciela Białego Domu, który stwierdził, że podwyżka do 15 proc. nastąpi później.

– Pamiętajmy, że Trump wygłosi dziś wieczorem orędzie o stanie państwa, więc możliwe, że uzyskamy wtedy lepszy obraz kolejnych kroków w sprawie ceł – napisali analitycy Deutsche Bank w nocie dla klientów.

Inwestorzy wskazywali niepewność co do perspektyw handlowych jako jeden z powodów spadku europejskich akcji we wtorek – paneuropejski indeks STOXX 600 tracił 0,1 procent.

Wejście ceł w życie i wstrzymanie poprzednich stawek

Nowe cła weszły w życie o północy, natomiast pobór ceł unieważnionych przez Sąd Najwyższy został wstrzymany. Ich stawki wynosiły od 10 procent do nawet 50 procent.

Nadal nie jest jasne, czy i w jaki sposób firmy otrzymają zwrot ceł zapłaconych w ramach systemu unieważnionego przez Sąd Najwyższy.

Ustawa z Sekcji 122 pozwala prezydentowi nałożyć nowe cła na okres do 150 dni w celu przeciwdziałania „dużym i poważnym” deficytom bilansu płatniczego oraz „fundamentalnym problemom w międzynarodowych rozliczeniach płatniczych”.

Ogłaszając w zeszłym roku wyższe cła na partnerów handlowych USA, Trump argumentował, że poważny deficyt bilansu płatniczego istnieje w postaci rocznego deficytu w handlu towarami w wysokości 1,2 bln dolarów, deficytu na rachunku obrotów bieżących na poziomie 4 procent PKB oraz odwrócenia nadwyżki pierwotnych dochodów USA – przypomina agencja Reutera.

Reakcje partnerów handlowych i napięcia międzynarodowe

W poniedziałek Donald Trump ostrzegł wszystkie kraje przed wycofywaniem się z wcześniej wynegocjowanych umów handlowych z USA, zapowiadając nałożenie na nie znacznie wyższych ceł na podstawie innych przepisów.

Japonia poinformowała, że zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o zapewnienie, że jej traktowanie w ramach nowego reżimu celnego będzie równie korzystne jak w obowiązującej umowie. Unia Europejska, Wielka Brytania i Tajwan również zasygnalizowały, że wolą pozostać przy dotychczasowych porozumieniach – informuje Reuters.

Tymczasem Chiny wezwały Waszyngton do porzucenia „jednostronnych ceł”, sygnalizując gotowość do przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów handlowych z największą gospodarką świata – poinformowało we wtorek w oświadczeniu chińskie ministerstwo handlu.

Źródło: rp.pl

