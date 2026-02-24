Włodzimierz Czarzasty wygłosił wystąpienie na forum Rady Najwyższej Ukrainy
Marszałek Sejmu przebywa z dwudniową wizytą na Ukrainie. W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a rozmowa dotyczyła wsparcia dla Ukrainy, jej akcesji do Unii Europejskiej, a także współpracy przy odbudowie kraju. – Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska – mówił po spotkaniu Czarzasty, deklarując, że Polska będzie pomagała w procesie integracji Ukrainy z UE.
We wtorek Czarzasty uczestniczył w Kijowie w obchodach czwartej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę – przedstawiciele ukraińskich władz oraz zaproszeni goście oddali hołd poległym ukraińskim żołnierzom. Tego samego dnia marszałek wystąpił też na forum ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej.
– Dokładnie cztery lata temu Rosja, nasz wspólny wróg, łamiąc wszelkie zasady prawa międzynarodowego, kierując się nienawiścią do ukraińskiej niepodległości i ukraińskich demokracji, dokonała bezprzykładnego i haniebnego ataku na wasz kraj – powiedział, podkreślając, że Ukraińcy „zadziwili wtedy i zadziwiają pod dziś dzień cały cywilizowany świat swoim heroizmem”.
– W imieniu swoim i w imieniu polskiego parlamentu dziękuję wam za to. Udowodniliście, że niepodległość waszej ojczyzny, wolność waszego narodu to dla was nie są puste słowa – oświadczył Czarzasty, dodając, że Polacy, „naród na 123 lata zmazany z map Europy”, podziela te same wartości co Ukraińcy.
– W imieniu narodu polskiego chylę czoła przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców, gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium – mówił na forum ukraińskiego parlamentu marszałek Sejmu. – Potępiam prezydenta Putina jako zbrodniarza, potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim – dodał.
– Nie może być wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski; wolnej, ale i bezpiecznej Polski, Ukrainy i Europy – przekonywał w przemówieniu Czarzasty.
