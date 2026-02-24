Marszałek Sejmu przebywa z dwudniową wizytą na Ukrainie. W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a rozmowa dotyczyła wsparcia dla Ukrainy, jej akcesji do Unii Europejskiej, a także współpracy przy odbudowie kraju. – Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska – mówił po spotkaniu Czarzasty, deklarując, że Polska będzie pomagała w procesie integracji Ukrainy z UE.

We wtorek Czarzasty uczestniczył w Kijowie w obchodach czwartej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę – przedstawiciele ukraińskich władz oraz zaproszeni goście oddali hołd poległym ukraińskim żołnierzom. Tego samego dnia marszałek wystąpił też na forum ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej.

Włodzimierz Czarzasty w parlamencie Ukrainy: Rosja to nasz wspólny wróg

– Dokładnie cztery lata temu Rosja, nasz wspólny wróg, łamiąc wszelkie zasady prawa międzynarodowego, kierując się nienawiścią do ukraińskiej niepodległości i ukraińskich demokracji, dokonała bezprzykładnego i haniebnego ataku na wasz kraj – powiedział, podkreślając, że Ukraińcy „zadziwili wtedy i zadziwiają pod dziś dzień cały cywilizowany świat swoim heroizmem”.

– W imieniu swoim i w imieniu polskiego parlamentu dziękuję wam za to. Udowodniliście, że niepodległość waszej ojczyzny, wolność waszego narodu to dla was nie są puste słowa – oświadczył Czarzasty, dodając, że Polacy, „naród na 123 lata zmazany z map Europy”, podziela te same wartości co Ukraińcy.