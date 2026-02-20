Rzeczpospolita

Z Rosji płynie coraz więcej sygnałów, że wojna przekracza istotny punkt

Zmęczenie, niepokój, ale również determinacja – te emocje dominują na Ukrainie przed czwartą rocznicą wybuchu wojny. Ukraińcy upatrują nadziei szczególnie w fatalnym stanie rosyjskiego budżetu przytłoczonego kosztami prowadzenia konfliktu.

Publikacja: 20.02.2026 07:40

Ukraiński żołnierz strzela z samobieżnej haubicy Caesar w kierunku rosyjskich pozycji w regionie zap

Ukraiński żołnierz strzela z samobieżnej haubicy Caesar w kierunku rosyjskich pozycji w regionie zaporoskim, 16 lutego. To obecnie jeden z kluczowych odcinków frontu

Foto: REUTERS/Stringer

Tomasz Piechal

To był trudny rok dla Ukrainy, jeden z najcięższych od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Wysoka skuteczność rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną połączona ze słabnącą skutecznością ukraińskiej obrony przeciwlotniczej spowiła kraj w mroku i chłodzie wyjątkowo ostrej zimy. Jednocześnie Rosja z wielkimi stratami, powoli, ale również systematycznie, dzień po dniu, zdobywa kolejne piędzi ziemi, a pytania o wytrzymałość ukraińskiej armii pozostają aktualne.

