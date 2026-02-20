To był trudny rok dla Ukrainy, jeden z najcięższych od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Wysoka skuteczność rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną połączona ze słabnącą skutecznością ukraińskiej obrony przeciwlotniczej spowiła kraj w mroku i chłodzie wyjątkowo ostrej zimy. Jednocześnie Rosja z wielkimi stratami, powoli, ale również systematycznie, dzień po dniu, zdobywa kolejne piędzi ziemi, a pytania o wytrzymałość ukraińskiej armii pozostają aktualne.