W wywiadzie udzielonym tuż przed czwartą rocznicą wybuchu wojny Rosji z Ukrainą Zełenski zaapelował do Unii Europejskiej, by ta przestała zwlekać i podała datę wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej (formalnie Ukraina stara się o członkostwo w UE od 28 lutego 2022 roku.

Wołodymyr Zełenski: Nie pozwólmy Rosji blokować akcesji Ukrainy do UE przez 50 lat

- Chcę daty. Pytam o nią. Nie pozwólmy, by koleni przywódcy klub kolejne pokolenia mierzyły się z sytuacją, w której Rosja blokuje członkostwo Ukrainy w UE przez 50 lat – stwierdził ukraiński prezydent.

Zdaniem Zełenskiego Ukraina powinna zostać członkiem UE już w 2027 roku. Taki punkt pojawił się w projekcie 28-punktowego planu pokojowego opracowanego przez USA, który w toku dalszych negocjacji został zredukowany do 20 punktów (obecny kształt tego planu nie jest publicznie znany).

Cywilne ofiary wojny w Ukrainie (wykres, stan na luty 2026 roku) Foto: PAP

O tym, że Ukraina zostanie członkiem UE mówił po przyjeździe 23 lutego do Kijowa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski i w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do UE. To nowina jaką przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy - oświadczył Czarzasty po rozmowach z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. O akcesji Ukrainy do UE Czarzasty mówił też w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.